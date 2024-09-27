360度山海美景盡收！台北高空景觀餐廳「北投星月樓」　116m免費觀景台 一次飽覽絕美夕陽&百萬夜景

跟我一樣不喜歡人擠人的，推薦一定要北投星月樓116m觀景台，這裡少了人群的擁擠，卻有著絕美的高空景觀，讓你一次飽覽白天、夕陽百萬夜景之美，還設有高空景觀餐廳，讓你一邊喝咖啡一邊賞景，超Chill的，建議來訪時段為傍晚，可同時欣賞它白天、夕陽到百萬夜景不同的美，成為我心目中最佳的約會聖地。

比101更高的觀景台，360度的大片落地窗，這裡的景觀超讚的，不儘有冷氣，還有座位還，可以很舒適地在這欣賞台北巿區美景，白天就這麼美了，想必晚上一定更美，非常適合情人約會喔~

這裡景觀優美，重點是沒什麼人，是最佳的表白勝地。影片分享

我們於假日前往，居然不小心還包場了～這麼美的無料觀景台，無私的分享給你們～

窗外看出去的美景就是這麼的美～

可以居高臨下360度欣賞台北巿區美景。

重點是免費參觀喔，其實它是位居116公尺高的彩虹煙囪觀景台。

觀景台位於焚化廠彩繪的煙囪塔標高116公尺處，約40層高，可由1樓入口處搭乘透明景觀電梯到達。

120m星月旋轉景觀餐廳

最新DM，實際DM以店家為主。

北投焚化廠景觀台可以遠眺陽明、觀音及大屯山系，台北市,101大樓、陽明山、基隆河淡水交會等，視野相當寬廣。

搭電梯約一分鐘，就可以抵達116公尺的觀景台，從焚化廠觀景台看出去的景致不輸101觀景台，重點是不用付費呢。

有一陣子沒來發現它四周多了塗鴉繪畫藝術之美～

還有大型藝術裝置I Love Yu相當浪漫。

也有可愛的蜘蛛人合影

每面牆都有地點標示註解，相當貼心。

360度觀景台眺望社子島、關渡大橋、淡水河、基隆河、觀音山等，將大台北巿區美景盡收眼底。

這裡的景觀真的超美超廣的，隨便拍都像明信片一樣

在40層樓高處欣賞台北美景，可眺望台北101、新光三越、文化大學、觀音山、圓山大飯店、陽明山、關渡平原等全都一覽無遺，不管任何時刻來都超美的～

一整排的景觀座位區任君挑選。

前方橋樑下為最佳的運動休憩區。

北投焚化爐景觀台

台北市北投區洲美街271號；營業時間：09:00-20:00，假日11:00-20:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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