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台北網美必拍景點！ 「大稻埕遊客中心」絕美永樂燈苑、免費旗袍體驗、復古中藥行與喫茶店

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

大稻埕遊客中心位於台北迪化街一段與46巷的轉角處，從台北車站步行過來約20分鐘。3層樓的大稻埕遊客中心，一樓提供在地旅遊諮詢服務；2樓是傳統復古的「客安中藥行」、「春生喫茶店」，以及可以免費體驗旗袍的「菊元治裝所」；3樓絕美的「永樂燈苑」是到訪必拍，繽紛色彩非常夢幻呀！

【大稻埕遊客中心】

電話：02 2559 6802

地址：103台北市大同區迪化街一段44號

營業時間：早上09:00-下午18:00

大稻埕遊客中心官方網站

大稻埕遊客中心 地址位置

大稻埕遊客中心是一棟3層樓的老式洋樓，充滿歷史的氣息從外觀就很有特色～

大稻埕遊客中心 1F 遊客中心

一樓提供在地旅遊諮詢服務，牆面可愛的「大稻埕觀光地圖」是由台灣知名插畫家「徐至宏」所繪製。

大稻埕遊客中心 2F 客安中藥行、春生喫茶店

2F的「客安中藥行」與「春生喫茶店」有著讓人秒進電影場景的復古氛圍，每個角度都很好拍。

「春生喫茶店」打造70年代的傳統茶室，昏黃的花邊吊燈、茶具都很有味道，仔細看盤子上還有名人名言喔~

尤其是窗邊高腳桌搭配傳統窗格好好拍，看出去就是大蹈埕街景，視野蠻好的。

大稻埕遊客中心 2F 菊元治裝所

「菊元治裝所」有最熱門的免費旗袍體驗，需於線上先預約名額(👉線上預約連結)，每日可預約當日後第11至31天內的場次。每人每日以體驗1個梯次為主。

大稻埕遊客中心 3F 永樂燈苑

永樂燈苑使用多個色彩繽紛的燈籠交相輝映而成，絕美場景超級好拍。

燈籠們色彩鮮艷、形狀各異，光影的變幻交錯成一幅絢麗畫面，怎麼拍都很美呀～

大稻埕遊客中心 3F 稻江公學校

來到「稻江公學校」則像是走入以前的國小學校，讓人秒回小時候好懷舊呀～

大稻埕遊客中心的老式洋風建築有特色，而且還有各種懷舊場景好拍照，而且旗袍體驗可以免費預約非常佛心，到台北旅遊不妨可以來走走～

大稻埕遊客中心

電話：02 2559 6802

地址：103台北市大同區迪化街一段44號

營業時間：早上09:00-下午18:00

大稻埕遊客中心官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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大稻埕 復古 懷舊 觀光 迪化街

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