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「台版尼加拉瀑布」上線！高畫質「十分瀑布」即時直播 感受自然磅礡美景

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透過十分瀑布即時影像，可以看到不同時節瀑布水量變化。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
透過十分瀑布即時影像，可以看到不同時節瀑布水量變化。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局繼淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳九份等熱門景點後，再添一處令人驚豔的線上旅遊體驗！位居全台最大簾幕式瀑布的十分瀑布，即日起正式推出4K高畫質即時影像，讓您在線上就能身歷其境感受大自然的磅礡氣勢。十分瀑布位於基隆河上游，其岩層與地質造就了近20公尺的落差與寬約40公尺的瀑面，呈現壯觀的簾幕式瀑布景觀，享有「台灣尼加拉瀑布」的封號。

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，十分瀑布是新北市重要的觀光景點，希望透過4K高畫質的即時影像，讓更多人能夠欣賞到這座美麗的瀑布。未來，新北市也會持續拓展即時影像的範圍，讓大家能夠隨時隨地飽覽新北市的風光美景

▲十分瀑布公園是避暑踏青好去處。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲十分瀑布公園是避暑踏青好去處。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

在十分瀑布周圍有多處的觀瀑平台，讓遊客以各種角度欣賞瀑布奇景，而新北市政府觀光旅遊局設置的即時影像，攝影機就位於瀑布正面前方，可綜覽瀑布全景，也是許多攝影玩家取景或遊客合照之處。為讓民眾更能身歷其境，十分瀑布的即時影像特別加上了即時收音功能，也是新北第一支啟用現場收音的系統，讓大家除了能欣賞到瀑布的視覺震撼，還能聽見瀑布奔流的聲響、鳥兒的啼鳴，彷彿置身於大自然中，享受一場視聽饗宴。

十分瀑布的水氣蒸騰，有陽光照射時常會出現彩虹，與深邃潭水相映成趣，而有「彩虹淵」之美稱。平時造訪十分瀑布的民眾，不一定能在此天時地利的條件下觀賞彩虹淵景致，但透過4K即時影像的直播，即便在電腦、平板，或手機等裝置上，亦有機會欣賞到彩虹下的瀑布美景。

新北市政府觀光旅遊局自2022年7月上架首支4K即時影像「淡水漁人碼頭」後，便廣受好評。隨後陸續推出飽覽新北都會日夜景致的「中和烘爐地」及擁有風華絕代山城美景的「瑞芳九份」。三支即時影像直播累積觀看次數已突破267萬次以上，其中不乏來自海外的民眾，尤其吸引日本與香港的觀賞者。透過24小時不間斷的高解析4K直播，新北市的美景已成功吸引人們目光，不僅提升了國內旅遊意願，更拓展了國際觀光市場，讓更多海外朋友認識到新北的獨特魅力。

▲十分瀑布即時影像新增現場收音能清楚聽見瀑布奔流的聲響。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲十分瀑布即時影像新增現場收音能清楚聽見瀑布奔流的聲響。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市的十分地區除了瀑布本身，還擁有壺穴、眼鏡洞瀑布等豐富的地質景觀，周圍的自然環境也吸引不少鳥類與昆蟲棲息，生態資源豐富，且周圍步道設施規劃完善，適合各年齡層的民眾出遊。十分當地的天燈文化更具有國際觀光魅力，吸引許多海內外旅客專程造訪。

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉鼓勵民眾除了透過即時影像認識十分瀑布之外，若有機會更要親自前往現場，感受大自然的豐富魅力。更多活動資訊，請參閱「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁。

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