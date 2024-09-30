芋頭控必吃！在地飄香近80年老店 萬華真材實料「芋粿」，搬到巷子內超隱密但古色古香有冷氣

1946年創立的萬華蘇家肉圓油粿，在萬華是近80年的老店，原本在三水街後來搬到和平西路三段的巷弄中，古色古香的裝潢帶有文青感，用餐環境舒適許多。

內用座位不多且稍微擁擠，不過有冷氣開放，可以舒適地享用台灣在地小吃。外帶的人潮不斷，擠滿入口跟出餐區，就不方便多拍照。

蘇家肉圓油粿菜單，餐點品項很簡單，肉圓、芋粿、肉粽、四神湯等，價格統統銅板價。

當天來沒有肉粽，只好點肉圓和芋粿，外加兩碗湯。

剪開的肉圓可清楚看到內餡成份，筍乾、肉塊、香菇、栗子等，加上烏黑的醬汁還有香菜，視覺效果上不錯。

肉圓的外皮偏軟好咬，不是Q到不行的路線，肉塊紮實調味香，加上醬汁味道偏重，吃到後面會比較膩口一些，建議可以加點辣椒中和。

個人私心大推蘇家肉圓油粿的芋粿！如球狀的芋粿跟市面上的芋粿很不一樣，粿的口感軟中帶Q，不是市場上常吃到那種紮實偏Q彈的口感，個人喜歡蘇家的表現，重點是內裡含有大量且大塊的芋頭，芋香十足，搭配鹹鹹的醬汁實在有夠讚。

店家還特別提供蒜泥和辣椒醬，喜歡吃辣的別忘了加些店內的辣椒，又香又辣。

湯品選了一碗豬肚湯和一碗綜合湯，綜合是豬腸+豬肚湯，一次吃到兩種食材，湯頭偏清爽、不苦挺順口。

豬肚湯的豬肚處理的很乾淨，ＱＱ的有嚼勁、沒腥味，不錯。

整體來說芋粿的驚艷度超高，不只口感很好，滿滿的芋頭塊更是擄獲芋頭控的心，真材實料超好吃不誇張，芋頭控一定要來吃吃看；肉圓跟四神湯也都不錯，來到萬華吃個小吃再繼續巡禮吧。

所在地址：臺灣台北市萬華區和平西路三段176巷4號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-19:00

店家電話：02-2302-6595

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」