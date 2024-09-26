讓人會再訪的家庭式美味！台北車站「笑貓咖哩」承德2店，多種選擇、新鮮食材的自家製香料咖哩

從新莊出發的笑貓咖哩自從在南京復興八德路上開了1店之後，終於在台北車站旁開了承德2店！新增炸物結合多風味香料咖哩，更推出全新的創意料理咖哩美乃滋梅花燒肉丼！咖哩口味的美乃滋真的超級搭，喜歡吃咖哩飯的肯定要吃吃看這間台北美食笑貓咖哩！

笑貓咖哩承德2店｜地點位置與交通資訊

笑貓咖哩有八德一店跟承德二店，兩間店Dong跟William都有去過，比較新的是承德二店。

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笑貓咖哩承德店最近的三個捷運站 紅線藍線交會台北車站捷運站

桃園機場捷運台北車站捷運站

紅線綠線交會中山捷運站

笑貓咖哩承德店最近的捷運站有三個，而這三個捷運站也分別通往不同的線別，算是真的很方便！

笑貓咖哩承德店鄰近景點

美術館：台北當代藝術館

百貨：京站時尚廣場

除了靠近捷運站之外，他也鄰近兩個台北市很好逛的百貨跟美術館，所以也很推薦逛一逛再過去用餐喔！

笑貓咖哩承德店停車資訊

京站時尚廣場停車場

當代藝術館停車場

如果你是開車或騎車的話，這附近的停車會比較困難，建議可以停在這兩個地方喔。

用心誠懇的美味

笑貓咖哩的起源

笑貓咖哩老闆原本是一位工程師，對於美食自己也很有研究，尤其到日本北海道旅居一段時間後，發現日本的香料咖哩，每一間都可以有不同的獨特風味～

深深著迷於這個香料世界的他，回台灣決定把這種獨特風味的香料咖哩帶回來！笑貓咖哩就此誕生！

笑貓咖哩承德店用餐環境

笑貓咖哩承德店今年2月開幕，空間比笑貓咖哩八德店要大出許多，寬敞明亮可以容納的桌數多了兩倍多，很適合三五好友聚餐。交通也更加便利，捷運公車也都可以很方便的到達。還記得以前到八德店吃飯，跟吃拉麵店有點像，就是吧檯位！笑貓咖哩承德店終於有開闊一點的內用空間了～

除此之外，因為廚房空間變大，可以做的料理種類也增加了許多！多了炸物還有甜點，在咖哩餐的變化上更加豐富了！

笑貓咖哩承德路菜單價格

新上市！咖哩美乃滋梅花燒肉丼 中250元 大350元

笑貓咖哩常常推出新的料理，除了不同的咖哩風味之外，也常見不同的咖哩的變化。這次新推出的變化型，好吃到我真的訝異到不行！把咖哩跟美乃滋結合真的很厲害～點我看咖哩美乃滋燒肉丼介紹。

笑貓咖哩承德店常態菜單

笑貓咖哩承德店的菜單除了八德店看得到的印度風和風之外，變化更多的是炸物的結合！看起來更加彭湃了。

承德店專屬炸物小點

也多出了炸物小點的選項，那個手工日式貓咪布丁超多人推薦！網路很火紅哀～

咖哩美乃滋梅花燒肉丼

靈魂咖哩美乃滋

笑貓咖哩承德店咖哩的美乃滋梅花燒肉丼，除了肉片相當厚之外，上面還打了一個半熟蛋！最重要的就是那個靈魂『咖哩美乃滋醬』。

咖哩結合美乃滋，美乃滋讓整個咖哩變得更醇厚，而且具有一個滑順的口感，感覺很像是蛋黃醬，但是卻有濃濃的咖哩香氣！

雙倍肉量！爽吃超過癮

味道真的相當順口！搭配厚切的燒肉片份量好多，簡直無敵！燒肉本身的鹹香，搭配有點微甜的美乃滋，再多出一個咖哩風味透過香料壓制了整體的油膩感，變得很濃郁卻相當爽口的獨有口味，真的很厲害。

中秋期間限定

這個咖哩美乃滋梅花燒肉丼，是中秋節的期間限定，只到2024年的9月30日。如果你是那種中秋節一定要烤肉的燒肉迷，這個一定很適合你！肉量加倍還配100g白飯真的超飽，如果你今年沒烤肉趴，也可以來吃這個過過癮唷。

如果你覺得整個風味層次已經很豐富的話，當你將半熟蛋的蛋黃劃開！又是另一個新宇宙的誕生～蛋黃的蛋汁太偉大了，還有一點點半熟溫泉蛋的蛋白，讓燒肉丼變得更豐富更好吃，尤其是配上熱熱的飯的時候，更讓人滿足了！

日式炸豬排咖哩飯 235元

這個炸豬排也是笑貓咖哩承德店限定唷～有炸豬排的咖哩飯就好像是加上了無敵星星，真的滿足到不行，而且吃得很飽。

炸豬排的外衣酥脆，這種日式麵包粉沾滿的酥脆感，口感真的很爽，沾著咖哩吃簡直讓人停不下來。

最棒的是那個咖哩的風味，口感濃醇，有凸顯出食材的原味，不會太油膩也不會太辣口，吃起來一點都不負擔，尤其是那個香料堆疊的感覺，多層次的咖哩風味讓人又驚又喜。

現炸唐揚雞 80元

炸物是笑貓咖哩承德店的特色，這個唐揚雞跟炸豬排完全不同～是薄皮的炸衣喔。

裡面的雞腿肉一點都不乾柴，充滿雞汁的柔軟雞肉，好好吃好幸福喔！

必吃！爆漿杏鮑菇 50元

如果說有炸杏鮑菇比賽，我覺得笑貓咖哩承德店應該可以拿冠軍哀，這個杏鮑菇可以說是我吃過的炸杏鮑菇排名很前面的了！

外衣炸的香酥脆，因為是現炸的所以都不會有油耗味，吃起來香氣十足！

咬開裡面會爆水，水嫩水嫩的杏鮑菇，一點點的調味就很好吃很嫩口，吃起來一點都不膩～

烤蔬菜 70元

如果你覺得蔬菜量不夠的話，可以考慮看看，那個栗子地瓜算是好的澱粉，健康取向的所以沒有太重的調味喔～

接下來就是我最期待的環節啦！

限量！日式貓咪布丁 50元

IG打卡推薦貓咪布丁

這個貓咪布丁在網路上可是很紅的，不管是抖音或是IG，都超多人發文。可愛無害的外型真的很萌，有點像兔子的貓咪，小小的眼睛配大大的耳朵，搖晃到不行QQ的感覺真的很療育。

日式貓咪布丁口感

淋上黑糖醬的貓咪布丁，說是布丁Dong覺得更接近奶酪一點點，只是比奶酪口感再硬一些、接近布丁一點。

日式貓咪布丁風味

在口味上，確實也比較接近奶酪，因為黑糖的關係就更像了，帶著一點點雞蛋的味道，加上可愛的外表，大人小孩肯定都會迷戀上。

芒果氣泡飲 50元 ／無糖紅茶 30元

當然，笑貓咖哩承德店也有飲料，如果你怕辣的話可以點氣泡飲唷。他們的氣泡飲都不會太甜，糖漿不會太過量～微酸V的口感很消暑。

笑貓咖哩承德店食記整體評價

Dong跟William都吃過八德店跟承德店，兩相比較各有千秋，八德店的香料風味更適合成人一點，喜歡品味不同風味的香料好友，八德店會很適合你；如果你是喜歡吃口感、想吃飽足感的肉食朋友，那承德店就更加適合你！

承德店的口感多、份量也大，加上原本就很厲害的香料咖哩讓整體相得益彰，亮眼繽紛的咖哩搭配健康訴求的口味，讓我們吃起來沒有負擔又很舒服，就算大男生也可以吃飽！

如果你喜歡吃咖哩飯的話，這家台北咖哩推薦笑貓咖哩承德店，很適合你試試看喔！

笑貓咖哩承德店

地址：103台北市大同區承德路一段24巷18號

營業時間：11:00–20:30 周一周二公休

價格：平均每人 $200-400

官方網站：xiaomao.com.tw

電話：02 2559 8081

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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