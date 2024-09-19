古早味膨皮麵吃不到了！ 傳承4代、萬華百年老麵店「龍城號」10／1歇業 老饕不捨

萬華古早味美食又少1家了！位於台北萬華剝皮寮歷史街區附近的「龍城號」，是一間當地知名的百年老店，不過業者日前無預警宣布10/1結束營業，因租約到期，老饕得知消息紛紛直呼不捨、好可惜。

據了解，傳承4代的龍城號已有百年歷史，第1代洪大目在西元1897年四處擺設麵攤討生活，台灣光復後在龍山寺前的2側搭建鐵皮屋開設「進財麵店」，民國57年台北市府為整頓市容拆除鐵皮屋，搬到龍山商場由第3代經營，當時叫「進財切仔麵」，後來才更名為「龍城號」，目前由第4代經營。

圖／翻攝龍城號臉書

店內供應常見的國民美食，如台南意麵、切仔麵、古早味麵線等，一直到在麵裡加進台北少見的「膨皮(炸豬皮)」，一試成為店裡招牌麵。另外接棒的第四代，還把香菇雞湯、人蔘雞、骨瓜排骨湯等美食發揚光大。

圖／翻攝龍城號臉書

由於租約到期，龍城號公告「感謝各位長久以來的支持，造成不便敬請見諒」，將於10/1結束營業，熄燈消息曝光後，不少老饕直呼「好可惜」、「吃不到膨皮麵了」、「怎麼可以」、「我愛剝皮辣椒雞湯」、「老朋友，9月初回台北最後相聚。」