「基隆海洋老鷹嘉年華」繽紛登場 踩街、市集、煙火一起同樂

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年的「基隆海洋老鷹嘉年華」活動將於9/21登場，活動除了有城市代言人安心亞共同參與眾所期待的踩街遊行，更推出市集消費好康、煙火及無人機表演等多元內容。其中踩街遊行將於當日15:00由國門廣場起走，行經城隍廟、基隆廟口、微風東岸、海洋廣場再返抵國門廣場，以豐富表演及魅力服飾，共同打造繽紛嘉年華遊行，邀大家一同體驗基隆海洋城市的特色。

基隆市長謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華活動今年已邁入第14年，在社區團隊與市府共同努力之下，不僅逐步由社區營造發展邁向城市節慶活動，更在去年首度入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動。今年除了號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉，更擴大邀請到來自日本京都與琉球的森巴鼓隊與舞團，以在地社造精神結合國際觀光高度，邀請大家一同來體驗，感受基隆獨特的海洋風光與熱情魅力。

▲嘉年華將有陣容豐富的踩街遊行活動。 圖：新基隆市政府／提供

謝國樑也指出，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，除了有以大壯觀願景發展協會為首的多組社區團隊，將基隆設市百年元素融入，打造全新遊行道具，更首度在遊行中加入大型的在地 IP 鷹站長造型氣偶，並號召基隆人共組團隊參與遊行，增加地方特色及代表性。此外也加開晚間表演活動，搭配夜間煙火及無人機展演，要為來訪民眾提供更充實豐富的活動體驗。

除了踩街遊行外，當日13:00-20:00在國門廣場也將有超過25攤海味市集，內容豐富多元，更推出「拚好味」創意活動，凡達成指定條件即可獲得紀念文創小物，更有機會抽到 iPad Air 6、SOUNDPEATS 無線耳機及無線三合一可折疊充電器等多項好禮。此外為響應活動環保共創理念，凡攜二手帆布袋參與現場絹印活動後，於現場市集消費時出示即可享有指定優惠。除了國門廣場外，本次也與人氣觀光景點基隆塔的海塔之味市集串聯，完成任務即可集章換好禮，讓來訪民眾好吃好玩又好逛。

▲號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉。 圖：新基隆市政府／提供

為維護民眾安全及活動順利，9/21（六）14:00-17:00遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，活動周邊停車場亦有相關進出場管制配套措施，請民眾留意並提前改道。大眾交通亦有部分配合異動路線及站點，請民眾注意配合。更多停車管制、車輛改道資訊請至基隆市文化觀光局網站「公告資訊」查詢。更多活動資訊，請參閱「基隆市文化觀光局」網站。

◉「基隆海洋老鷹嘉年華」活動資訊

￭ 藝術創作坊

・時間：8/26-9/21，09:00-21:00，每週一休息

・地點：城際轉運站（大頂棚下方）

￭ 海味市集

・時間：9/21 13:00-20:00

・地點：國門廣場

￭ 嘉年華遊行

・時間：9/21 15:00-17:00

・地點：基隆市區

・路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場

￭ 嘉年華璀璨之夜

・時間：9/21 18:00-19:00

・地點：國門廣場

￭ 無人機煙火秀

・時間：9/21 19:30

・施放地點：虎仔山（於港區廣場、微風東岸及麗都蝶客花園等空曠處皆可觀賞）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野