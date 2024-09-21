快訊

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

YouTuber劉芒結婚「人氣YTR都來了」 董仔嗨跳月薪嬌妻

瘋掉！高雄湯包店玉米濃湯撈出「一條灰灰大壁虎」…網：要吐了

「基隆海洋老鷹嘉年華」繽紛登場 踩街、市集、煙火一起同樂

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「基隆海洋老鷹嘉年華」9/21繽紛登場，藝人安心亞將出席踩街活動。　圖：基隆市政府／提供
「基隆海洋老鷹嘉年華」9/21繽紛登場，藝人安心亞將出席踩街活動。　圖：基隆市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年的「基隆海洋老鷹嘉年華」活動將於9/21登場，活動除了有城市代言人安心亞共同參與眾所期待的踩街遊行，更推出市集消費好康、煙火及無人機表演等多元內容。其中踩街遊行將於當日15:00由國門廣場起走，行經城隍廟、基隆廟口、微風東岸、海洋廣場再返抵國門廣場，以豐富表演及魅力服飾，共同打造繽紛嘉年華遊行，邀大家一同體驗基隆海洋城市的特色。

基隆市長謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華活動今年已邁入第14年，在社區團隊與市府共同努力之下，不僅逐步由社區營造發展邁向城市節慶活動，更在去年首度入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動。今年除了號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉，更擴大邀請到來自日本京都與琉球的森巴鼓隊與舞團，以在地社造精神結合國際觀光高度，邀請大家一同來體驗，感受基隆獨特的海洋風光與熱情魅力。

▲嘉年華將有陣容豐富的踩街遊行活動。　圖：新基隆市政府／提供
▲嘉年華將有陣容豐富的踩街遊行活動。　圖：新基隆市政府／提供

謝國樑也指出，今年在延續傳統的同時，也加入更多不一樣的創意，除了有以大壯觀願景發展協會為首的多組社區團隊，將基隆設市百年元素融入，打造全新遊行道具，更首度在遊行中加入大型的在地 IP 鷹站長造型氣偶，並號召基隆人共組團隊參與遊行，增加地方特色及代表性。此外也加開晚間表演活動，搭配夜間煙火及無人機展演，要為來訪民眾提供更充實豐富的活動體驗。

除了踩街遊行外，當日13:00-20:00在國門廣場也將有超過25攤海味市集，內容豐富多元，更推出「拚好味」創意活動，凡達成指定條件即可獲得紀念文創小物，更有機會抽到 iPad Air 6、SOUNDPEATS 無線耳機及無線三合一可折疊充電器等多項好禮。此外為響應活動環保共創理念，凡攜二手帆布袋參與現場絹印活動後，於現場市集消費時出示即可享有指定優惠。除了國門廣場外，本次也與人氣觀光景點基隆塔的海塔之味市集串聯，完成任務即可集章換好禮，讓來訪民眾好吃好玩又好逛。

▲號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉。　圖：新基隆市政府／提供
▲號召各縣市社區、學校及公益團體共襄盛舉。　圖：新基隆市政府／提供

為維護民眾安全及活動順利，9/21（六）14:00-17:00遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，活動周邊停車場亦有相關進出場管制配套措施，請民眾留意並提前改道。大眾交通亦有部分配合異動路線及站點，請民眾注意配合。更多停車管制、車輛改道資訊請至基隆市文化觀光局網站「公告資訊」查詢。更多活動資訊，請參閱「基隆市文化觀光局」網站。

◉「基隆海洋老鷹嘉年華」活動資訊

￭ 藝術創作坊

・時間：8/26-9/21，09:00-21:00，每週一休息

・地點：城際轉運站（大頂棚下方）

￭ 海味市集

・時間：9/21 13:00-20:00

・地點：國門廣場

￭ 嘉年華遊行

・時間：9/21 15:00-17:00

・地點：基隆市區

・路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場

￭ 嘉年華璀璨之夜

・時間：9/21 18:00-19:00

・地點：國門廣場

￭ 無人機煙火秀

・時間：9/21 19:30

・施放地點：虎仔山（於港區廣場、微風東岸及麗都蝶客花園等空曠處皆可觀賞）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 市集 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

拆樑團體批「市政吊車尾」 謝國樑表尊重：罷免別被政府過度濫用

拆樑團體北市高掛看板 國民黨基市黨部不解：跑到外縣市取暖

拆樑倒數...公民團體台北街頭掛罷免看板 遭婦人嗆無聊

國民黨民調拆樑聲勢跌 謝國樑：情勢仍緊張最怕不投票

相關新聞

一吃就喜歡！台北萬華古早味甜點「涼粉伯」，濃濃麵茶香、軟嫩爽口涼粉必吃

udn走跳美食／水晶 艋舺老街附近的「涼粉伯」是每次經過必吃的古早味甜點，創立於1960年，到現在也有六十多年的歷史，以日式蕨餅改良，第一代是挑著扁擔販售，到現在有小店面，口感冰涼濃濃麵茶香，一

古早味膨皮麵吃不到了！ 傳承4代、萬華百年老麵店「龍城號」10／1歇業 老饕不捨

古早味膨皮麵吃不到了！ 傳承4代、萬華百年老麵店「龍城號」10／1歇業 老饕不捨

「滋養和菓子」回來了！進駐中山站新開幕「草莓大福、銅鑼燒」必買

日系甜點控看過來！自1953年創立以來的日系甜點品牌「滋養和菓子」已成為甜點控們心中的經典，許多甜品愛好者一提到大稻埕，必然會聯想到這家老字號，尤其是每年冬季限定的「草莓大福」，更是許多資深顧客的回憶。今年，位於中山站的「滋養和菓子」門市即將重新開幕，保證讓甜點迷們再次驚艷！

賀「七龍珠」40週年！快閃店登陸西門誠品 神龍圍繞頸間加持週邊必收～

由橫跨多個世代的漫畫「七龍珠」改編而成的經典動畫「七龍珠Z」，快閃店已經來到誠品生活武昌店囉！即日起到12/1，不只有8大看點等著喚醒大家的回憶，更帶來了近百款各式週邊，還有蛋糕、鬆餅、薯條、氣泡飲等輕食，致敬動畫中的名場景，粉絲們快組團搶購～

台北最頂CP值「100元泰料吃飽飽」！3款經典主菜好下飯 超佛「香米、泰奶吃到飽」造福上班族

一張100元鈔票吃超飽！物價高漲，沒想到在台北還有超佛泰式料理推出「100元吃飽飽」方案，內用泰國香米、泰奶和湯品統統無限吃，超下飯的美味與高CP值都造福了不少在地上班族。

到基隆玩別只知道吃營養三明治！正濱漁港附近的「炭火三明治」餡料霸氣放滿滿

udn走跳美食／老錢的老巢 上次去基隆玩的時候，我們一行人早上10點就抵達了正濱漁港那邊的「新濱町形象商圈」，而且大家都還沒吃早餐，所以決定先來「老鐵們炭火三明治」打打牙祭～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。