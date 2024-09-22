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連續四年米其林必比登推薦美食！70年老店保證 必吃「紅油抄手+東坡肉DIY刈包」

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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台北美食｜信義區美食『四川吳抄手』主打正宗川菜料理，連續四年獲得米其林推薦餐廳！！店名都已經叫四川吳抄手，當然要來份招牌-紅油抄手嚐嚐鮮，店家自製的紅油辣度香麻不刺激真的超加分讓香氣包覆整個抄手，還有東坡肉/怪味雞/藤椒鮮魚片等厲害料理都推薦，目前台北新竹都有分店，環境服務都很棒，很適合聚餐的好選擇。

這次來台北玩去了收藏很久的老字號川菜館，這間四川吳抄手蟬聯多次米其林推薦餐廳，是七十多年來代代相傳的好味道。

這次點的菜色有幾道都是店員推薦的饕客必點品項，像是招牌的紅油抄手、東坡肉、藤椒鮮魚片及怪味雞都是人氣餐點。

紅油抄手 $105

這間抄手最誘人的地方除了紅油醬汁之外，就是抄手皮薄餡多吃起來還很多汁，加上紅油的提味，真的一吃就愛上。

要吃之前記得要拌一拌，讓每一顆抄手都能均勻的裹上香氣十足的紅油，這樣吃起來最好吃

乾挑炸醬麵 $125

推薦一個小白最愛的吃法，點一碗香濃的炸醬麵，再把紅油抄手加入麵裡辦一辦，讓紅油的香氣融入麵條吃起來香麻可口，搭配抄手更有飽足感。

東坡肉 $660

滷的油亮亮又肥瘦適中的三層肉，做成東坡肉滿足了色香味俱全，滷到肉質鹹香軟嫩好適合配飯，還可以DIY變刈包也很適合。

這個吃法你一定會愛上，大家可以試試看。

藤椒鮮魚片 $480

以藤椒為主的調味讓整體吃起來香麻過癮，也因為辣度不刺激更能吃到鮮魚的鮮甜，搭配微酸的口感超開胃。

怪味雞 $395

有個特別名字的怪味雞也是人氣品項，鮮嫩的雞肉搭配特調胡麻醬，獨特的味道吃起來麻、辣、甜、酸蠻唰嘴的。

翡翠海鮮羹 $320

整桌吃一吃都是重口味餐點居多，真的很適合來碗清爽的翡翠海鮮羹湯解膩，裡面有海參、蝦仁、吻仔魚及大量的翡翠，帶家人推薦點這道！

目前有遠百信義店A13、林口三井outlet與竹北遠百三家分店，大家可選鄰近的門市唷。

四川吳抄手 信義店

地址：台北市信義區松仁路58號信義遠百A134樓

電話：02-8786 2426

營業時間：11:00～14:30 / 17:00～2100

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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