「滋養和菓子」回來了！進駐中山站新開幕「草莓大福、銅鑼燒」必買

日系甜點控看過來！自1953年創立以來的日系甜點品牌「滋養和菓子」已成為甜點控們心中的經典，許多甜品愛好者一提到大稻埕，必然會聯想到這家老字號，尤其是每年冬季限定的「草莓大福」，更是許多資深顧客的回憶。今年，位於中山站的「滋養和菓子」門市即將重新開幕，保證讓甜點迷們再次驚艷！

圖／取自「滋養和菓子」臉書粉專

「滋養和菓子」原本於2017年搬遷至大稻埕店面，搖身一變成為大稻埕熱門地標。近期中山站分店進行了全新裝潢，延續品牌一貫的日系簡約風格，預計未來將作為主要取貨據點，顧客直接至門市方便取貨，購物變得更加便利。預計屆時店面設計也成為吸引人們前來拍照打卡的全新亮點。

圖／取自「滋養和菓子」臉書粉專

圖／取自「滋養和菓子」臉書粉專

品牌主打各式傳統日式甜點，特別是以手工製作、天然食材的招牌和菓子。常態甜點如招牌紅豆餡的「銅鑼燒」、糯米外殼的「最中」，以及香甜可口的大福麻糬、鳳梨酥等，都受到廣大消費者的喜愛。而冬季限定的「草莓大福」尚未開賣，顧客們要耐心等候這款超人氣商品的回歸，今年冬天可千萬別錯過了！

圖／取自「滋養和菓子」臉書粉專

圖／取自「滋養和菓子」臉書粉專