巨無霸手掌大生蠔！台北新分店「謀魚蝦也蠔」主打水煮魚、火山排骨，「生食摩天輪shots」壽星免費送

台北美食｜南港美食『謀魚蝦也蠔南港直營店』在台北南港車站附近開新分店了（總店在新北三重）主打招牌麻辣水煮魚與蒜香火山排骨，這裡還能吃到跟手掌一樣大的巨無霸生蠔，直接吃一口入魂超過癮，最狂的是（當日壽星直接免費招待生食摩天輪shots）超有誠意的。這是一家實力店，喜歡吃的朋友一定要收藏起來。

『謀魚蝦也蠔南港直營店』位於南港車站不遠處，大約不行幾分鐘就到了很方便，店名是諧音梗，大家用台語唸就知道了。

『謀魚蝦也蠔南港直營店』店內提供4-10人座位，也有包廂式座位，多人用餐小白建議先提早預約唷～

醬料區提供多種可選，也有手套吃東西更方便（白飯吃到飽自助式）

招牌麻辣水煮魚 $780

整鍋紅通通的麻辣水煮魚是店裡的招牌之一，魚主要有國宴鯰魚、金目鱸魚、台灣鯛魚片及嚴選鱸魚片共四種可選，小白個人最愛整尾的金目鱸魚，鮮嫩的肉質搭配麻辣湯頭真的越吃越唰嘴，還有本身鍋底也包含一些鴨血豆腐及蔬菜，有喜歡也可以另外加價升級變多或者單點。

蒜香火山龍骨 $780

吃龍骨就是要戴手套，然後整支拿起來啃才過癮，而且因為燉煮的非常久，只要輕輕一剝就骨肉分離，加上肉嫩且入味是小白喜歡的味道。

在泰國很紅的火山排骨來這裡也品嚐得到，燉的入味的排骨堆疊的像座火山一樣，再放上蔬菜配料及濃郁的排骨高湯，最後撒上滿滿的蔥花提香提味！

4L手掌大生蠔 $880

跟手掌一樣大的生蠔你吃過了嗎？選用生食級4L大小的的浮誇生蠔，剖開後屬於生蠔的鮮味撲鼻而來，肥美厚實的生蠔吃起來鮮美多汁，可以搭配鮭魚卵一起吃更有層次。

廣島蒸蠔3顆 $400

一份滿足四種生食級海鮮，肥美的大生蠔上面擺上鮭魚卵、生食級甜蝦及蝦卵，擠上檸檬汁去腥提味，吃起來每一口都有滿滿的海味，鮮味十足，推薦給敢吃生食的朋友。

生食摩天輪shots

當日壽星看過來～目前活動只要提前一天預訂，並在點餐時出示壽星本人證件及google上留下真實評論，直接送一組生食級摩天輪～

摩天輪共有8個shot 杯，裡面都裝滿各式生食級海鮮，像是干貝、甜蝦、鮭魚、天使紅蝦等，對於喜歡吃海鮮的朋友很適合把生日慶生辦在這裡！！

鹽焗台灣鯛 $500

不只水煮魚受歡迎，這道鹽焗台灣鯛也是人氣十足，鯛魚的外層包裹著一層厚厚的鹽巴，上桌後把鹽層敲碎並掀開魚的外皮就可以享用了，這樣的烹調方式讓魚吃起來水份更多更細嫩還帶有淡淡的鹹味，一下子就把整尾吃完了（烘烤時間1小時，建議提前預訂）

神奇火焰海螺 $200

一盤小份海螺約5-7顆，倒酒點火有火焰秀。

醬燒海香菇 $230

你知道海香菇是什麼嗎？其實就是虎斑烏賊的烏賊皮經過處理的水產品，切絲的海香菇搭配醬油、辣椒、洋蔥及九層塔大火快炒，香噴噴的海香菇吃起來脆脆的，有點介於螺肉跟海蜇皮的中間， 是道適合當下酒菜的快炒料理。

謀魚蝦也蠔南港直營店

地址：台北市南港區興中路40號一樓

電話：02 – 26516014

營業時間：11:00~23:00

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文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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