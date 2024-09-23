開動！萬里蟹產季「花點石間」到北海岸享秋遊、嚐秋蟹

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋天來了，螃蟹肥了，日前新北市市長侯友宜與捕蟹漁民一同乘船帶回產季第一批萬里蟹，象徵萬里蟹產季正式開跑，為野柳假日活蟹市集開幕，新北市政府漁業處邀請民眾在萬里蟹產季「花點石間」來好吃好玩的北海岸享受悠閒秋日時光。

▲日前新北市市長侯友宜與捕蟹漁民一同發布萬里蟹產季正式開跑的訊息。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

市長侯友宜表示，新北市具有豐沛的海洋資源，市府將花蟹、三點蟹及石蟳成立萬里蟹品牌，全力行銷讓全台都知曉萬里蟹的美味！不只萬里蟹品牌推廣，新北市這座永續城市，也以聯合國永續發展目標－SDGs14 永續海洋為方向，不僅使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，讓螃蟹願者上鉤，並推動蟳蟹管制，執行抓大放小，將體型過小的萬里蟹放回海中，更在8月至12月的繁殖期間，禁捕及禁售抱卵母蟹，合理化運用萬里蟹資源，讓萬里蟹產業永續發展。不只如此，市府每年亦推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，落實責任漁業，更在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，並在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區，與國立台灣海洋大學合作，復育各種水產種苗進行放流，增裕海洋及漁業資源。秋季就是海蟹最肥美的季節，今年主題「花點石間來海邊」，取自花蟹、三點蟹及石蟳的諧音，宣告萬里蟹來到新北市的海邊，邀請遊客「花點石間」到美麗的北海岸，吃當地，吃當季，品嚐新北最新鮮美味的萬里蟹，讓新北捕蟹漁民感受最大力的支持，同時還能順遊週遭景點度過愉快的秋季時光。

野柳假日活蟹市集開幕、搶購超值限量活蟹福袋

▲民眾購買限量活蟹福袋。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供 ▲民眾購買限量活蟹福袋。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

為迎接萬里蟹產季到來，日前亦為野柳假日活蟹市集開幕日及萬里蟹福袋特賣會，萬里區漁會理事長林榮欽表示，即日起至11/24的每個週末（且中秋假期及國慶假期不休假），到野柳假日活蟹市集，就能直接購買由萬里區漁會產銷班捕撈的活蟹，品質新鮮掛保證，且現場還有提供蒸煮服務，方便民眾在港邊直接品嚐！而慶祝活蟹市集開幕推出2斤活蟹福袋399元（原價800元）限量100份的活蟹福袋特賣會，吸引大批民眾到場排隊等待販售。

魚市、萬里蟹合作餐廳產季抽獎活動開跑

▲民眾於野柳假日活蟹市集享用螃蟹。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

不只野柳，龜吼漁夫市集中繼市場9/14（六）～10/6（日）每週六、日包含中秋假期推出「龜吼感蟹季，週末秋嗨嗨！」抽獎活動，只要到魚市單筆消費滿1,000元或萬里蟹相關餐點，就有機會獲得萬元魚市金、熟蟹，不僅如此，今年更與野柳地質公園合作，憑抽獎券存根聯可至地質公園享有全票及飲品8折優惠，讓民眾在享用萬里蟹之餘，還能到附近景點遊玩；10/12（六）～11/3（日）每週六、日富基魚市推出「富基魚市，漁 CRAB 嘗鱻」，只要到魚市單筆消費3,000元不僅能獲得魚市抵用券，憑抵用券還可參加現場抽海鮮、乾貨及萬里蟹限定禮品等在地產品；此外，在萬里蟹合作餐廳使用萬里蟹專屬濾鏡拍照並完成活動貼文指定步驟，就有機會獲得2斤萬里蟹熟蟹福袋或萬里蟹限定禮品組。

期間限定萬里蟹料理大公開

本年度邀請名廚詹姆士為富基三家餐廳設計韓式辣炒蛋萬里蟹（姊妹海景餐廳）、日式萬里蟹豆腐鍋（第一家代客料理）及泰式黃咖哩萬里蟹（味味餐廳），且詹姆士將會於10/19（六）到富基現場料理並提供試吃，當日起至11/17（日）亦同時推出消費限定餐點登錄抽萬元魚市金或1,500元的萬里蟹熟蟹福袋；福容大飯店－台北一館「福粵樓」及龍鱗拉麵也於產季期間分別推出蔥薑奶焗萬里蟹及特製花蟹濃厚雞白湯等萬里蟹限定料理，帶給遊客更特別的鱻蟹享受。

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