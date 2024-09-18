賀「七龍珠」40週年！快閃店登陸西門誠品 神龍圍繞頸間加持週邊必收～

由橫跨多個世代的漫畫「七龍珠」改編而成的經典動畫「七龍珠Z」，快閃店已經來到誠品生活武昌店囉！即日起到12/1，不只有8大看點等著喚醒大家的回憶，更帶來了近百款各式週邊，還有蛋糕、鬆餅、薯條、氣泡飲等輕食，致敬動畫中的名場景，粉絲們快組團搶購～

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

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一抵達快閃店，馬上就看到「七龍珠Z」現身橘色牆上，接著是60個經典畫面所構成的「經典畫面大扭蛋區」，還有「賽亞人的驕傲」達爾、整面的「七龍珠Z劇照區」，有比克的「魔貫光殺炮」和拿帕戰鬥的英姿，帶鐵粉們回顧精彩畫面。櫃檯前有「七龍珠Z主視覺」跟悟空超級賽亞人型態的「等身公仔」，接下來是胖、瘦普烏齊聚的「魔人普烏區」和「悟天＆特南克斯區」，最後則是動畫中的「人氣角色大集合」，看悟空、神龍排排站，在經典的8個打卡點，等著大家把喜歡的角色都拍回家！

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拍完照也別忘了收藏週邊～這次大手筆帶來了近百款的生活、辦公用品，像是神龍圍繞在脖子上的「頸枕」，代表悟空的「悟」字帽子」，帶出門立刻成為全場焦點；逛累了還能來點「悟天克斯脆薯」，超級賽亞人型態的頭髮跟金黃酥脆的薯條是不是超像？還有悟空站在軟綿綿的筋斗雲蛋糕上，身心都被經典一次療癒了！雖然快閃店將持續到12/1，有想入手的週邊還是要手刀搶購，以免缺貨捶心肝～

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『七龍珠Z』快閃店

日期：9/13～12/1

地點：誠品生活武昌店(台北市萬華區武昌街二段77號2樓)

營業時間：11：30～22：00