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到新北過中秋！商圈遊玩超有愛 八里左岸渡輪體驗、中和美食公益園遊會、三峽老街青創活動

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三峽民權老街於推出「秋遊三峽添好運＋新北青創在老街」消費滿額抽好禮活動。　圖：新北市政府經濟發展局／提供
三峽民權老街於推出「秋遊三峽添好運＋新北青創在老街」消費滿額抽好禮活動。　圖：新北市政府經濟發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北商圈與你度中秋！中和興南商圈於即日起至9/17封街舉辦「興南商圈暨0403地震關懷大愛」公益園遊會；三峽民權老街於即日起至9/22的六、日及中秋節當日，推出「秋遊三峽添好運 新北青創在老街」消費滿額抽好禮活動；八里左岸商圈於即日起至9/25舉行「八里左岸渡輪導覽體驗抽獎活動」完成指定任務抽免費導覽體驗。歡迎一起來逛商圈，歡樂過中秋！

新北市政府經濟發展局（簡稱經發局）表示，新北市政府自2020年起透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，以補助方式，協助商圈辦理在地特色活動，截至2023年帶動約3億5,659萬元商機。2024年共有25個商圈提出補助計畫，9月將由八里左岸、中和興南及三峽民權老街等商圈集結當地特色文化、美食及各種好康優惠活動陸續登場，盼吸引更多遊客來新北玩，帶動新北商圈。

▲即日起到粉絲專業社團「舢舨船線上策展活動」貼文完成指定任務即可抽獎，圖為八里舢舨船照。　圖：新北市政府經濟發展局／提供
▲即日起到粉絲專業社團「舢舨船線上策展活動」貼文完成指定任務即可抽獎，圖為八里舢舨船照。　圖：新北市政府經濟發展局／提供

八里左岸商圈於即日起至9/25推出「八里左岸渡輪導覽體驗」線上抽獎活動，凡按讚追蹤「八里左岸觀光協會」臉書粉絲專頁，於「八里左岸獨家體驗抽獎活動」貼文完成指定任務，就有機會攜伴1名免費參加10/6八里左岸渡輪導覽活動（獲獎名單於9/26公布在「八里左岸觀光協會」臉書粉絲專頁）；另下載新北行動支付 APP（NewTaiPAY）並掃描活動專屬 QR CODE，即可獲得100點限量新北行動支付優惠券，活動期間皆可至商圈合作店家消費折抵。

▲中和興南商圈「興南商圈暨0403+地震關懷大愛」公益園遊會。　圖：新北市政府經濟發展局／提供
▲中和興南商圈「興南商圈暨0403+地震關懷大愛」公益園遊會。　圖：新北市政府經濟發展局／提供

中和興南商圈於即日起至9/17 18:00封街舉辦「興南商圈暨0403 地震關懷大愛」公益園遊會，此外，特別加碼憑現場活動 DM 上的抽獎券，即可參加當日抽獎活動，獎項包含舒壓按摩器、真空悶燒鍋及電視等。現場還有懷舊童玩繪圖及書法 DIY 手作等活動，讓你吃美食、逛夜市還可以做公益。

三峽民權商圈於即日起至9/22的六、日及中秋節當日，辦理「秋遊三峽添好運 新北青創在老街」，除邀請新北市青年團體演出，同時使用新北行動支付 APP（NewTaiPAY）消費滿100元，即可獲得100點限量新北行動支付優惠券（每日限量300份），還可於合作店家領取抽獎券，好禮包含1萬點的新北行動支付點數等超過3,000份好禮，等你來抽獎。

新北市政府將持續攜手各商圈推出豐富有趣的活動，提供民眾更多元的文化體驗，各商圈活動將持續至年底。更多活動資訊，詳情請至「新北市政府經濟發展局」官網或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

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