台北最頂CP值「100元泰料吃飽飽」！3款經典主菜好下飯 超佛「香米、泰奶吃到飽」造福上班族

一張100元鈔票吃超飽！物價高漲，沒想到在台北還有超佛泰式料理推出「100元吃飽飽」方案，內用泰國香米、泰奶和湯品統統無限吃，超下飯的美味與高CP值都造福了不少在地上班族。

圖／銀魚泰國料理粉絲專頁

泰料控不陌生，隱身台北市中山區巷弄有間低調簡樸的「銀魚泰國料理」霸氣推出「100元吃飽飽」，主餐有「打拋豬、椒麻雞、咖哩雞」等三種經典選擇，隨餐附高麗菜和泡菜，內用香米飯、泰式奶茶和當日湯品無限享用，出名的高CP值吸引許多人慕名朝聖，雖然在網路上有正反兩面評價，但不少人都認為「以一個人一百塊來說，真的是超級划算」、「飽足感和CP值無話可說 值得五星」。

圖／摘自Google地圖（網友Angela Chao分享）

圖／銀魚泰國料理粉絲專頁

除了超高的CP值外，口味雖非主打道地，但融入台式口味也很下飯，網友們十分推薦外酥內嫩的「椒麻雞」和咖哩控激推超夠味的「咖哩雞」，搭配免費續的泰國香米讓人忍不住多吃了好幾碗飯。據網友分享，高麗菜與泡菜也能續，可和工作人員詢問。值得提醒的是，這間店只有平日營業，假日可是吃不到的喔！

圖／摘自Google地圖（網友Jummmp分享）

圖／摘自Google地圖（網友湘湘分享）

銀魚泰國料理

地址：台北市中山區建國北路一段138巷24號

營業時間：11:00-14:00（週六日公休）

電話：02-2508-0091