新北中秋一日遊推薦！ 搭「台灣好行」暢遊黃金山城 賞月賞夜景新選擇

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋佳節即將來臨，新北市政府觀光旅遊局（簡稱觀光旅遊局）推出全新賞月路線，結合近期上線的台灣好行「965九份金瓜石線」，讓民眾輕鬆暢遊黃金山城，欣賞獨特的中秋月景。這條路線串連台北多個轉運站，包括板橋、萬華火車站、西門和北門捷運站、瑞芳火車站等，方便遊客從各地前往。

台灣好行965線在巴士塗裝上展現「山城金」、「九份紅」和「山海天」等九款意象，圖為「台灣好行965山海天塗裝車｣意象。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
台灣好行965線在巴士塗裝上展現「山城金」、「九份紅」和「山海天」等九款意象，圖為「台灣好行965山海天塗裝車｣意象。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局局長楊宗珉表示，台灣好行965線不僅提供便利的交通選擇，更為遊客打造了一條完整的黃金山城旅遊路線。從九份老街的懷舊氛圍，到金瓜石的採金歷史，再到水湳洞十三層遺址的壯麗景致，遊客可以一次體驗新北的多元面貌。這條路線同時也響應綠色旅遊概念，鼓勵使用大眾運輸，共同維護山城的自然環境。

▲水湳洞十三層遺址曾經是金瓜石一帶最大的選煉廠，現已成為令人嘆為觀止的工業遺跡。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲水湳洞十三層遺址曾經是金瓜石一帶最大的選煉廠，現已成為令人嘆為觀止的工業遺跡。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為了讓遊客擁有最佳的賞月體驗，觀光旅遊局特別規劃了豐富的一日遊建議行程。遊客可於早上搭乘台灣好行965抵達九份，漫步於充滿懷舊氛圍的老街，品嚐芋圓、魚丸、草仔粿等特色小吃。在九份老街茶樓享受悠閒時光後，不妨前往九份昇平戲院打卡留念。

▲可在九份基山老街欣賞皎潔明月與山城夜景交織的獨特景致。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲可在九份基山老街欣賞皎潔明月與山城夜景交織的獨特景致。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

下午可轉往金瓜石，參觀黃金博物館，了解台灣採金的歷史，甚至親自體驗淘金樂趣。傍晚時分，遊客可前往水湳洞欣賞十三層遺址，這座曾經是金瓜石一帶最大的選煉廠，現已成為令人嘆為觀止的工業遺跡。

▲參觀黃金博物館可了解台灣採金的歷史亦可親自體驗淘金樂趣。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲參觀黃金博物館可了解台灣採金的歷史亦可親自體驗淘金樂趣。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

當夜幕低垂，返回九份的遊客可在基山老街或九份山城制高點欣賞皎潔明月與山城夜景交織的獨特景致。九份的夜景被譽為「台灣最美夜景」之一，也絕對是賞月的絕佳地點。為了讓遊客更便利地體驗這趟旅程，觀光旅遊局推出了3種特別優惠套票，最低只要399元，就可以獲得內含100元黃金山城悠遊卡和黃金礦工烤饅頭及紀念文創品，讓遊客在欣賞美景的同時，也能品嚐當地特色美食。

▲搭乘台灣好行965抵達九份，漫步於充滿懷舊氛圍的老街，不妨前往九份昇平戲院打卡留念。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲搭乘台灣好行965抵達九份，漫步於充滿懷舊氛圍的老街，不妨前往九份昇平戲院打卡留念。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

楊宗珉局長表示台灣好行「965九份金瓜石線」不僅連結了九份、金瓜石等熱門景點，更串聯了瑞芳老街等在地特色景點，希望通過這條路線，讓更多人能深入體驗新北市的文化與自然生態，共度一個難忘的中秋佳節。更多新北旅遊資訊，請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁或台灣好行「965九份金瓜石線」官網查詢。

▲台灣好行「965 九份金瓜石線」路線串連台北多個轉運站。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲台灣好行「965 九份金瓜石線」路線串連台北多個轉運站。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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