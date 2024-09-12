新北人逛爆！鶯歌最大「千坪新夜市」吸人潮　每週開3天「夜市牛排+街頭美食」近百攤進駐中

新北人迺夜市！繼新莊思源夜市6月開幕後，新北又一新夜市登場，占地1200坪、吃喝玩樂統統有，不論是臭豆腐、烤香腸、肉圓，還是實惠的夜市牛排，都能來趟味覺饗宴好好犒賞自己，提供在地人下班後、夜生活最佳的消遣紓壓好地方。

龍鳳夜市。記者李定宇／攝影

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

鶯歌人歡呼！新北再一全新夜市開幕，鄰近鳳鳴火車站、步行約5分鐘即可到達的鶯歌最大「龍鳳夜市」正式營運，集結各大夜市美食、街頭小吃，像是潤餅捲、蚵仔煎、營養三明治、沙威瑪，再到夜市牛排、芒果冰等應有盡有，從開胃打牙祭到最後甜點收尾一站式搞定。目前進駐約達7、80個攤位，除了美食外，還有夜市遊戲、時尚服飾等娛樂項目，一路營業到深夜。

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

值得注意的是，鶯歌「龍鳳夜市」於每週二、五和六黃昏起營業，可別記錯日子白跑一趟喔。停車方面，場內規劃的汽機車停車格與周邊路旁車格共計約有500格以上，吃美食的同時也別忘了遵守法規以免違規被罰款，不然可得不償失囉。

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

鶯歌龍鳳夜市

地點：新北市鶯歌區鳳三路157號

營業時間：每週二、五、六黃昏至深夜

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