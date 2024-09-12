快訊

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

幕後／柯文哲遭押惹小草反撲 罷樑日出門教訓民進黨

新北人逛爆！鶯歌最大「千坪新夜市」吸人潮　每週開3天「夜市牛排+街頭美食」近百攤進駐中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各來源
圖／各來源

新北人迺夜市！繼新莊思源夜市6月開幕後，新北又一新夜市登場，占地1200坪、吃喝玩樂統統有，不論是臭豆腐、烤香腸、肉圓，還是實惠的夜市牛排，都能來趟味覺饗宴好好犒賞自己，提供在地人下班後、夜生活最佳的消遣紓壓好地方。

龍鳳夜市。記者李定宇／攝影
龍鳳夜市。記者李定宇／攝影

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網
圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

鶯歌人歡呼！新北再一全新夜市開幕，鄰近鳳鳴火車站、步行約5分鐘即可到達的鶯歌最大「龍鳳夜市」正式營運，集結各大夜市美食、街頭小吃，像是潤餅捲、蚵仔煎、營養三明治、沙威瑪，再到夜市牛排、芒果冰等應有盡有，從開胃打牙祭到最後甜點收尾一站式搞定。目前進駐約達7、80個攤位，除了美食外，還有夜市遊戲、時尚服飾等娛樂項目，一路營業到深夜。

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網
圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網
圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

值得注意的是，鶯歌「龍鳳夜市」於每週二、五和六黃昏起營業，可別記錯日子白跑一趟喔。停車方面，場內規劃的汽機車停車格與周邊路旁車格共計約有500格以上，吃美食的同時也別忘了遵守法規以免違規被罰款，不然可得不償失囉。

圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網
圖／摘自鶯歌龍鳳夜市官網

鶯歌龍鳳夜市

地點：新北市鶯歌區鳳三路157號

營業時間：每週二、五、六黃昏至深夜

粉絲專頁：https://reurl.cc/OrYrEg

編輯推薦

三明治 夜市美食 大台北美食 小吃 牛排 甜點 肉圓 芒果冰 蚵仔煎

相關新聞

新北人逛爆！鶯歌最大「千坪新夜市」吸人潮　每週開3天「夜市牛排+街頭美食」近百攤進駐中

新北人迺夜市！繼新莊思源夜市6月開幕後，新北又一新夜市登場，占地1200坪、吃喝玩樂統統有，不論是臭豆腐、烤香腸、肉圓，還是實惠的夜市牛排，都能來趟味覺饗宴好好犒賞自己，提供在地人下班後、夜生活最佳的消遣紓壓好地方。

仿宋中式古鎮驚現信義區！古樸茶樓、古風市集網美必拍

台北信義區驚現「中式古鎮」！古樸茶樓、古風市集等景緻，富有文人氣息的亭台樓閣超好拍！如此獨特的造型景緻就在「BELLAVITA寶麗廣場」！

中秋月圓人團圓 相揪新北河濱公園烤肉賞月趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情解封及新鶯堤外便道路竣工，新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）因應中秋佳節及現今民眾過節習慣，今年除了鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉使用外，將於河濱公園橋下等空

「好口碑網美餐廳」請收藏！鄰近正濱漁港彩色屋，會牽絲的舒芙蕾超銷魂

udn走跳美食／老錢的老巢 如果大家去基隆玩有安排要去正濱漁港的觀景台拍彩色屋然後又想在附近用餐的話，這間「美有計劃Café」絕對是你們不可不知的人氣好店，它本來是開在基隆市的仁愛區，

北市河濱打卡新地標！玻璃磚藝術、觀景溜滑梯超吸睛

台北觀山河濱公園新亮點！全新玻璃磚裝置藝術，透光的色澤相當唯美，讓大家拍照一秒就變網美！除了新的裝置藝術外，還能在此近距離欣賞松山機場往返飛機，以及全新溜滑梯能讓小孩免費放電！

活力開學季新生大作戰　必需品一站採購聰明部署

開學啦！快來新北最大購物商場裕隆城，為莘莘學子準備從內到外一切所需，無論是手作DIY訓練五感協調能力；添購學習桌椅，打造兒童專屬於自己的房間；配一副能矯正視力、濾藍光又紓壓的眼鏡；選購生活小物或美妝用品，從學齡前到大學生，新鮮人關於開學的種種期待一站滿足！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。