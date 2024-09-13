夏日倒數！ 新北4大超夯「免費戲水區」只到9月底 例假日與中秋佳節開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日即將進入尾聲，新北免費玩水景點已經成為大家沁涼避暑的好所在，新北市政府水利局及高灘地工程管理處（簡稱水利局及高灘處）表示，9月開始只在例假日及國定假日開放，且戲水區只開放到9月底，建議家長們提前規劃前往，以免撲空。

孩子們蜂擁而上讓水柱把自己全身打濕，玩得不亦樂乎。 圖：新北市政府水利局／提供

水利局局長宋德仁表示，「新莊塭仔底濕地公園」位於新莊區的副都心，是中港大排附屬的公共設施，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，有兒童遊樂區、戲水池與休憩涼亭等，除了來這裡散散步，也很適合帶家裡的小朋友來玩，其中戲水池更是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施。

▲戲水池是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施。 圖：新北市政府水利局／提供

水利局及高灘處說明，「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園戲水池」等免費戲水景點是市民超夯的避暑勝地，今年6月開放以來，已經吸引許多當地住戶及市民湧入戲水區，盡情的玩水嬉戲，清涼一夏，讓孩子們暑假過得既充實又清涼。

▲孩子們盡情玩水嬉戲，讓暑假過得既充實又清涼。 圖：新北市政府水利局／提供

此外，9/17適逢中秋佳節，戲水區在國定假日有開放，還沒想好帶孩子去哪裡放電的家長們，趕快一起來戲水池享受玩水的樂趣，在9月底關閉以前把握最後機會，與家人共同創造歡樂的親子回憶。

▲新莊塭仔底濕地公園戲水池的彩虹噴水隧道帶給小朋友們戲水的樂趣。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處表示，為提供市民一處完善安全的戲水場所，會定期維護清潔戲水區的設施，且不定時辦理水質檢驗確保水質合於標準，請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告之注意事項，且配合現場工作人員的指揮，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能在夏天的尾巴玩得開心又放心。

▲許多大小朋友已經「N刷」新店陽光遊戲場好幾次都玩不膩。 圖：新北市政府水利局／提供

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