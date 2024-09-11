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活力開學季新生大作戰　必需品一站採購聰明部署

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

開學啦！快來新北最大購物商場裕隆城，為莘莘學子準備從內到外一切所需，無論是手作DIY訓練五感協調能力；添購學習桌椅，打造兒童專屬於自己的房間；配一副能矯正視力、濾藍光又紓壓的眼鏡；選購生活小物或美妝用品，從學齡前到大學生，新鮮人關於開學的種種期待一站滿足！

DATA

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日至週四11:00∼21:30；週五及週六11:00∼22:00

　

JINS 開學部署好眼力 培養學習競爭力

裕隆城2樓一處質感木作櫃位，是日本銷量第一的眼鏡品牌JINS，近期與人氣動漫合作推出《名偵探柯南》聯名款眼鏡，只有台灣限定，就連飛去日本也買不到喔！最受歡迎的柯南聯名旗艦版Switch眼鏡，附贈前掛片，掛上後秒變墨鏡，一鏡兩用，並加贈蝴蝶結變聲器圖樣專屬眼鏡袋、APTX-4869膠囊眼鏡布。JINS販售的鏡架價格包含鏡片，消費者也可另外加購濾藍光、日本製、全視線、多焦點等不同功能鏡片。最適合學生長時間讀書、寫作業，上班族長時間看電腦，可使用的紓壓鏡片，其設計除了在鏡片中下半部降低度數，讓看中、近距離時眼球不會處於緊繃狀態，且鏡片為日本製並帶濾藍光功能，是高CP值首選。

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電話：02-8914-5884

網址：www.jins.com/tw

消費：柯南聯名旗艦版Switch 3,980元，動畫場景款2,480元，人氣角色款2,980元。裕隆城週年慶期間紅圓標商品7折，綠圓標指定墨鏡8折，當日滿4,000元贈JINS保鮮盒三入組一份。

　

寶雅POYA Beauty 日常所需一次買齊

寶雅以2023年主打年輕化的「POYA Beauty」嶄新店型進駐裕隆城5樓，時髦的粉色系打造都會時尚感，還貼心設置試妝區。而針對開學必備的熱門商品，推薦爸媽可幫小朋友挑選適合的午睡枕，比如能將雙手放入枕中、或具有涼感面料，都相當實用；水壺建議選擇可吊掛式，方便掛於書桌旁；隔熱碗可考慮雙耳款式，方便拿取。外宿租屋的大學生方面，晒衣架、洗衣袋，或吸水性強的寶雅自有品牌POYA Way浴巾，都是平價好物；女大生重返校園想亮麗登場？不妨試試寶雅引進韓國人氣彩妝品牌「Sungboon editor綠蕃茄系列」棉片、精華液商品，或校正、遮瑕、修容、打亮一盤搞定的「不關燈濾鏡光雙效遮瑕盤」，對抗暑假熬夜黑眼圈。

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網址：www.poya.com.tw

消費：卡哇伊暖手抱枕299元、雙耳隔熱餐碗235元、AM不關燈 濾鏡光雙效遮瑕盤5.2g-淺色盤特價782元、綠番茄緊緻毛孔去角質棉片60入特價499元

　

童作研究所 動手做開心玩訓練五感協調力

品牌強調「手作，就是開心就好」，期盼不分年齡，都能夠透過手作找到童心。正好適合在開學時讓大小朋友一起來創作留下美好回憶。位在裕隆城7樓有如彩虹繽紛的教室可以體驗水晶膠、史萊姆、敲敲豆、手工點心皂等手作，老師們將複雜的製作過程改良，即使沒有美術底子，也可輕鬆上手。最受歡迎的「閃亮亮UV水晶膠」課程為例，因膠體純淨透亮，原本是日本寶石設計師打樣時使用，不過在簡化流程，並搭配簡易模具後，就連兒童也能輕鬆玩。從作品顏色挑選、圖案珠飾的搭配、調膠體顏色、串飾的選擇與修改⋯⋯等，老師一對一或一對二細心引導參加者逐步完成作品，完成以後皆可將美美的成品帶回家。

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網址：childlikeandlove.com

消費：閃亮亮UV水晶膠690元起、創意手工皂990元，童趣敲敲豆390元起，繽紛創意奶油膠290元起，軟軟史萊姆690元起

備註：UV水晶膠與創意手工皂需前一日預約

　

KOIZUMI 日式成長傢俱營造專屬空間

想為孩子打造獨一無二的房間？不妨來裕隆城3樓的「KOIZUMI」體驗來自日本的兒童成長傢俱美學。「小泉成器」擁有300多年歷史，投入傢俱生產也已逾百年，是日本兒童成長傢俱第一品牌。主打產品優良無毒、近乎零甲醛，通過JIS安全標章認證，設計方面更展現日系風格注重收納、善用空間的無限巧思。推薦採用多種創意組合模式的KOIZUMI書桌組，可隨著所在房間大小，安排書桌、桌上架、開放書櫃、活動櫃等元件的擺放方式，每張桌子皆附有合適的護眼燈光，搭配可調式成長椅，能調整座高、踏板高，隨著孩子長高後仍可長期使用。家長們可根據預算、喜愛的質感和預想的使用年限，選擇橡木實木、橡膠木實木、樺木拼板、貼皮等書桌材質。

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網址：www.sunpin.net.tw

消費：2024年度限定CD COMPACT 書桌組＋Lovely 成長椅＋我妻善逸地毯（贈品），原價62,760元，獨家價39,800元，全台限量售完為止

　

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