中秋月圓人團圓 相揪新北河濱公園烤肉賞月趣

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常年開放－鹿角溪。　圖：新北市政府水利局／提供
常年開放－鹿角溪。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情解封及新鶯堤外便道路竣工，新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）因應中秋佳節及現今民眾過節習慣，今年除了鹿角溪原住民主題部落公園為全年皆可烤肉使用外，將於河濱公園橋下等空間增設臨時烤肉區，一共6處於9/14-9/17限定開放，歡迎相約在河濱，結伴賞月慶中秋。

高灘處處長張修銘表示，考量新北市幅員廣大，為便利民眾出遊賞月，除了樹林區鹿角溪原住民主題部落公園外，今年於河濱公園橋下增加三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和河濱公園等5處，提前於9/14開放到中秋節（9/17）共4天，於指定範圍開放供烤肉野炊使用，餘河濱全區禁止烤肉。

增設的臨時烤肉區不得直接於地面或設施物上生火，且烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，請遊客與市民務必愛護場地的清潔，記得將垃圾隨手帶走或置於規定垃圾集中點；為了烤得安心、吃得健康，請烤肉時注意食材安全衛生，落實正確勤洗手、與不特定人士保持社交距離；此外，因開放區域取得水源不易，建議民眾可在家中先進行食材清洗，並選用重複使用餐具，減少垃圾、廚餘產生，環保減碳讓自然生態得以永續。

中秋佳節家人親友團聚烤肉賞月，也可相約到鄰近的三鶯之心：空間藝術特區、熊猴森樂園、八里城市沙雕展「宇你相遇」及光雕展「夢幻情緣」，並可在八里左岸騎乘兜風，新店的碧潭堰水景、夢遊天地共融遊戲場及寵物公園放風，另外新北河濱公園5座自行車景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）欣賞夜間橋體光雕，皆可增進親子及寵物互動關係、歡渡中秋留下美好回憶的好去處。

【交通資訊】

1、鹿角溪原住民主題部落公園：

位於大漢溪左岸城林橋與柑園二橋間，可沿著新莊、樹林環河路前往或由鶯歌、樹林環河路前往或google導航搜尋「原住民主題部落公園」。

▲臨時—中山橋下。　圖：新北市政府水利局／提供
▲臨時—中山橋下。　圖：新北市政府水利局／提供

2、中山橋原住民族主題園區：

位於新北三重中山橋下，可搭乘大眾運輸自機捷A2三重站下車可至新北大都會公園，步行往中山橋方向。

▲臨時—八里文化公園。　圖：新北市政府水利局／提供
▲臨時—八里文化公園。　圖：新北市政府水利局／提供

3、八里文化公園：

位於八里區博物館路與忠孝路交叉口，至關渡大橋後往臺15線八里方向（龍米路），經中華路、文昌路、博物館路直行即達。

▲臨時—陽光橋下。　圖：新北市政府水利局／提供
▲臨時—陽光橋下。　圖：新北市政府水利局／提供

4、陽光橋下右岸萊茵公園：

位於新店溪右岸「萊茵公園」陽光橋下，「陽光橋」串聯新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間，可搭乘大眾運輸捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行往陽光橋方向。

▲板橋區光復橋下賞鳥河濱公園烤肉野炊區。　圖：新北市政府水利局／提供
▲板橋區光復橋下賞鳥河濱公園烤肉野炊區。　圖：新北市政府水利局／提供

5、光復賞鳥河濱公園：

位於板橋區光復大橋下，往河濱公園入口於板橋環河道路靠萬板大橋下的 「江子翠橫移門」，進水門後右轉約500公尺為光復橋下。

▲臨時—福和橋下。　圖：新北市政府水利局／提供
▲臨時—福和橋下。　圖：新北市政府水利局／提供

6、福和橋下永和公園：

位於永和區福和橋下，由「福和橫移門」進入河濱公園沿福和橋下經過橋下市場往河邊方向步行約300公尺處。

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