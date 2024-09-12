仿宋中式古鎮驚現信義區！古樸茶樓、古風市集網美必拍





為了迎接15周年慶，「BELLAVITA寶麗廣場」9/6至9/22開跑，融合古今風貌建造一座寶麗城鎮，古樸雅緻的布局再現宋代茶樓的迷人風情，彷彿置身於古韻悠然的時光旅程中，古色古香中式古鎮將帶給民眾不一樣的沉浸式體驗！

▲圖片來源：BELLAVITA粉絲專頁

園區以仿宋朝風格的「寶麗鎮」，位於廣塲一樓中庭的「牡丹苑」茶樓氣派十足，是文人雅士品茗談古的理想場所。從典雅細緻的手工扇店到玲瑯滿目的糕餅鋪，一一呈現了古代市集的生活趣味。櫻花掩映下的竹亭園，為古鎮增添了幾分詩意的氛圍。每一步行走，都是一次穿越古今、回到千年前充滿著文化韻味的詩意生活！

▲圖片來源：BELLAVITA粉絲專頁

▲圖片來源：BELLAVITA粉絲專頁

活動期間，梅門食踐堂將帶來傳統的「甩茶工藝」表演，這項技藝結合了太極的動作與茶藝的精髓，甩茶過程中去除雜味，釋放出濃郁自然的花果香氣，可以品嚐到茶中的雅致韻味。

▲圖片來源：BELLAVITA粉絲專頁

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除了品茗外，每逢周末假日時段，現場還會舉辦各式傳統民俗手作技藝展示，讓整個「BELLAVITA寶麗廣場」彌漫著濃濃的節慶氛圍，吸引家庭與朋友們一同參與，共同感受這獨特的文化盛宴。

▲圖片來源：BELLAVITA粉絲專頁

同時，將原本的露天咖啡廳改造成客棧風格的「百花棧」，體驗古今商人在車馬勞頓之間的茶語溫情，在這裡被精品名店圍繞著的小店攤販，也象徵著傳統與現代的巧妙融合。

▲圖片來源：BELLAVITA粉絲專頁





「BELLAVITA寶麗廣場─寶麗古鎮」

展覽地點：台北市信義區松仁路28號

展覽時間：2024/9/6-2024/9/22





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