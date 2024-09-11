北市河濱打卡新地標！玻璃磚藝術、觀景溜滑梯超吸睛

北市河濱打卡新地標再加1！觀山河濱公園的「基6疏散門」牽引道工程完工！全新的玻璃磚裝置藝術拍照超唯美，讓大家一秒變網美，還能近距離欣賞空中的飛機，也有全新溜滑梯讓小孩免費放電，就近到「蛙仔坑生態兒童遊戲場」也很方便。

▲圖片來源：台北市水利處

老舊的牽引道經過全面翻修，不僅提升了牽引道的功能，水利處也加碼增設觀景台，這裡視野開闊，不僅可以清晰地俯瞰觀山河邊公園及周邊美景，因位於松山機場附近，大家可以用全新視角欣賞掠過天空的飛機，讓假日的旅遊多了好多樂趣。

▲圖片來源：台北市水利處

新設的玻璃磚造型裝置藝術超唯美，透光的色澤非常夢幻，以藍天為背景拍照，還有機會可以和飛機同框，輕輕鬆鬆就能拍出一張美照。而新設欄杆選用了柔和的米黃色，營造出清爽的風格，並增加了有色玻璃裝置，使得整體視覺效果更具現代感和藝術性。

▲圖片來源：台北市水利處

▲圖片來源：台北市水利處

另外，這裡也是蹓小孩的絕佳地點！觀景台的樓梯變身溜滑梯，讓小朋友能盡情放電，牽引道旁的基6綠地則設計成了飛機跑道的造型，小孩在這裡跑跳玩耍，感受飛機起飛的速度與激情。另外，親子遊客還能就近去「蛙仔坑生態兒童遊戲場」，開啟另一趟歡樂的小旅行。

▲圖片來源：台北市水利處

▲圖片來源：台北市水利處

觀山河濱公園的「基6疏散門」將成為網美打卡的新熱點之一，想要看飛機、拍美照、蹓小孩?來這裡一次滿足！歡迎大家與家人朋友來此，一同度過美好的假日時光。





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