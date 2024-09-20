一吃就喜歡！台北萬華古早味甜點「涼粉伯」，濃濃麵茶香、軟嫩爽口涼粉必吃
udn走跳美食／水晶
艋舺老街附近的「涼粉伯」是每次經過必吃的古早味甜點，創立於1960年，到現在也有六十多年的歷史，以日式蕨餅改良，第一代是挑著扁擔販售，到現在有小店面，口感冰涼濃濃麵茶香，一吃就好喜歡！
涼粉伯 位置｜環境
涼粉伯位於青山宮附近，斜對面的「亞東甜不辣」、還有隔一條街的「老濟安青草茶」、「古早味老店甜品」也都非常值得一訪。
自己取餐付款，吃完再自己回收到門口垃圾桶。
涼粉伯 品項
只有賣涼粉一種品項，現點現裹上麵茶粉，古早味涼粉的歷史從日治時代開始，改良日本甜品蕨餅，改用地瓜粉製作，將原本的糖漿變成麵茶，口感冰冰涼涼的，就算是店內沒有冷氣，吃了也挺消暑的，個人超愛麵茶的香氣，任何麵茶甜點都愛，這家涼粉伯歷史悠久，古早味不敗口味值得來一試。
涼粉伯
評分：4.3
地址：台北市萬華區貴陽街二段202號（地圖）
營業時間：星期一休息，星期二～星期日10:00 – 16:00
每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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