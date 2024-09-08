今晚登場快衝！淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」閉幕煙火秀 打造夢幻港灣夜

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場於今日（9/08）登場，晚上19:00起一系列展演在淡水漁人碼頭馬拉松式接續上演，從港區水舞燈光秀，到情人橋上方天空精彩的燈光秀結合無人機展演，緊接著20:00在淡水河上綻放華麗煙火秀，展現淡水港灣的繁榮與特色，超震撼視覺絕不能錯過，新北市政府漁業及漁港事業管理處（簡稱新北市漁業處）歡迎呼朋引伴來漁港追煙花，享受今年仲夏夜的最後一場淡水煙火！

▲光雕水舞秀。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

9/08漁人碼頭閉幕煙火秀，煙火主題結合淡水意象，打造「夢幻港灣之夜」，由8吋高空煙火升空鋪滿照亮整個淡水夜空，使用橢圓造型高空煙火，象徵大橋的獨特橋面，並以低空線條型虎尾煙火，象徵著大橋的纜繩，最後則以大扇、山形等特效煙火，為今年仲夏繽紛樂活動畫下完美的句點。煙火結束後別急著離開，舞台區有精彩的人氣女團 HUR 壓軸演出，港區21:00前也還有光雕水舞秀、情人橋雷射燈光秀、木棧道商店街及市集美食，伴您度過淡水獨一無二的浪漫夜晚。

今年的仲夏繽紛樂活動在台灣中油股份有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司、賀大行建築師事務所、將捷金鬱金香酒店及市府各協辦單位等大力贊助下，除增加了煙火設計內容，讓每場都有不同的煙火主題外，每週末更加入了精彩的無人機展演、特色市集及街頭藝人表演，為活動更添活力及豐富度！

▲無人機展演。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

閉幕煙火秀9/08當日公車、捷運、輕軌都將加開班次，歡迎多利用大眾運輸前往漁人碼頭，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往；漁人碼頭停車場自當日10:00起採進場一次性收費（小客車90元／次），無30分鐘免費優惠；滿載時，將禁止車輛進入停車場，並開放港區外圍部分道路（觀海路、中正路二段、濱海路三段）路邊停車（不包含紅線區域），請依現場員警、義交指引至路邊停放。

▲活動地圖。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

當日活動會場周邊交通管制期間（16:00-22:00），請遊客注意：

一，汽、機車禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭前哨（第一出入口）；

二，腳踏車禁止進入(包含牽行)，周邊 YouBike 站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站）暫停開放腳踏車借還車；

三，汽、機車一律從後哨（第二出入口）進出漁人碼頭；

四，紅26公車不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌（中正路一段87巷8弄）上、下車，再步行進入漁人碼頭。

散場時，離場車輛一律由漁人碼頭後哨（第二出入口）出場；行人在前哨（第一出入口）疏散，將於中正路二段51巷分3條管制路線，分流搭乘輕軌、步行及搭乘公車3個路線的人行專屬動線，請民眾依現場工作人員指揮分流離場。

新北市漁業處表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，煙火建議觀賞點，除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點，另左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘也都是絕佳的觀賞區域。詳細活動訊息及交管資訊可於「漁樂快爆」臉書粉絲專頁查詢。

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