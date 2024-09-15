到基隆玩別只知道吃營養三明治！正濱漁港附近的「炭火三明治」餡料霸氣放滿滿

上次去基隆玩的時候，我們一行人早上10點就抵達了正濱漁港那邊的「新濱町形象商圈」，而且大家都還沒吃早餐，所以決定先來「老鐵們炭火三明治」打打牙祭～♪

上網查了一下，老鐵們炭火三明治在台北的通化街以及新北的中和地區都有分店。（目前總共三間）

不過我自己看過照片，感覺這間老宅改裝而成且有海景可欣賞的基隆店最有那種慢活感，踏進裡頭以後沒有感受到一般早餐店那種擁擠又忙碌的氣氛⋯⋯感覺可以很悠閒地慢慢享用美食。

可以想見如果是週末來這裡的話應該遊客也是會蠻多的⋯⋯所以大家如果平日也有空的話，我會比較建議你們安排平日來用餐啦！（彩色屋前方的觀景平台也是平日比較可以拍得盡興）

當天還拍了一些不同角度的環境照給你們參考，我覺得這邊是屬於那種文青們和網美們都會很愛的用餐環境，而且可以拍出很多小清新風格的照片。

如果你們有搶到靠窗的那一桌座位的話⋯⋯用餐全程都可以一面欣賞漁港那種寧靜又美好的景緻，看著看著真的會覺得整個心靈都沈靜了下來，有種暫時遠離城市喧囂的療癒感。

除了樓上有座位以外，往下其實也還有用餐的空間，大約可以容納十幾個人沒有問題。

剛剛那個空間我也不確定該算是一樓還是地下一樓，因為你們從靠中正路那個門口進來的話，這邊還要再下一層樓，但如果是從靠港邊的「後門」進來的話，這裡就算是一樓⋯⋯

總而言之～你們也可以從那個後門進出，然後天氣沒那麼熱的時候，吃飽再到港邊散散步也是蠻愜意的行程，從這邊一直步行到對面的觀景台只要5分鐘不到的路程而已唷！

這裡的點餐方式是掃描桌上的QR Code，但是為了避免有網友沒到現場就用這系統亂點餐⋯⋯我先把他們的QR Code上一下馬賽克。

當天點完餐以後我們也有到業者的廚房去見識一下餐點的製作過程，首先主打的「炭火三明治」那吐司都是手工製作的，炭烤過以後帶著迷人的香氣（並沒有烤到太乾），然後他們幾乎每種口味的三明治內餡都很豐富，小鳥胃的朋友應該吃半個就覺得蠻飽的了⋯⋯

如果你們第一次來用餐的話，我會蠻建議你們可以點有包含「自製炸豬排」的品項的，例如「老鐵們招牌炭火三明治」或者「老鐵們厲害蛋餅」之類的，因為他們的豬排口感真的不錯，吃起來厚實又不會感覺很油膩。

蛋餅的部份我們那天點了兩種，照片中的是韓式的辣炒春雞口味，裡頭霸氣包進了去骨雞腿排，我自己是頭一次吃到這種口味的蛋餅。

因為有加入了起司，所以可以有牽絲的效果，看了真是令人垂涎三尺呀～

另外一個蛋餅是包進了佐上泰式酸辣醬汁（也有甜味）的唐揚雞，這個也是走惹味的路線，我也很期待～

蛋餅做好以後會像捲餅一樣整個包起來，然後再用剪刀剪成一塊一塊的，方便大家分食享用。

對了～還有一點很特別的是⋯⋯這裡竟然還有販售咖哩飯！！！而且那個咖哩醬是業者自己研發、調製的，裡頭總共使用了三、四十種的香料以及蔬果，口感非常之濃郁，我覺得CP值跟好吃程度都不會輸給外面某些咖哩飯的專門店唷～

再來看到這一桌就是我們當天的早餐啦！其實原本還有人說後面還要連吃兩家⋯⋯所以這一家不要點太多品項，但後來因為三明治、蛋餅、漢堡、咖哩飯都看起來太可口了，所以我們不小心手滑就點了滿滿一大桌。

這一份是「老鐵們招牌炭火三明治（120元）」，雖然價格是有比市面上一般肉蛋吐司高⋯⋯但這種炸豬排本來成本就比較高，咬下去的時候厚實又帶有彈性，跟大量薯泥、起司蛋、美生菜等一起品嚐，真的讓人大呼過癮，不愧是鎮店之寶呀！

另外一份是「莎莎辣腿排炭火三明治（125元）」，如果你們愛吃雞腿排勝過於炸豬排且可以接受一點小辣的話可以考慮這一款，裡頭包進了秘製的去骨雞腿排，口感鮮嫩，然後它的辣度算是小辣開胃的那一種，搭配莎莎醬、酸黃瓜、嫩蛋與大量生菜其實整體吃起來不會覺得口味重得太有負擔，整個風味還蠻平衡又有層次的。

再來這一份是「洋釀辣唐揚雞堡（195元）」，漢堡麵包的部份跟他們吐司一樣都是手工製作的，裡頭的主要食材是淋上自製辣醬的炸唐揚雞腿肉，搭配濃郁的起司、爽口的生菜、煎得恰到好處的荷包蛋，也是好吃到不要不要啦～

漢堡類的餐點都會附一份「脆薯」，他們的薯條是表面有粗糙感的那一種，外脆內鬆軟，我超愛。

芋頭控的話很推薦你們試試這裡的「芋籤」，咬下去的時候可以嚐到一絲一絲芋頭的口感，有越嚼越香的感覺。

蛋餅的部份我們點的第一種是「泰式唐揚雞蛋餅（100元）」，剛才有讓你們稍微看到製作過程。

這裡的蛋餅餅皮口感是偏酥脆的那一種，我覺得吃起來一點都不會油膩，然後裡頭包了剛炸好的唐揚雞塊，剛上桌時還蠻燙口的，搭配泰式的酸辣醬有種台式結合日式再結合泰式的感覺，激盪出的火花我個人還蠻滿意的～

另外一個是「辣炒春雞蛋餅（100元）」，我覺得在蛋餅裡頭可以吃到整塊的去骨雞腿肉本身就是一件蠻奢華的事情⋯⋯香脆的餅皮配上嫩蛋以及香辣又彈嫩的雞腿肉，誰能抵擋這樣的人間美味呢？

本來我們一行人覺得在主打炭火三明治的店點咖哩飯好像有點怪怪的，但後來聽到老闆說他們的咖哩醬是用三、四十種香料加上大量蔬果熬煮而成的，也是店內的人氣品項之一，所以我們就點了一份「鐵字炸豬排熟成咖哩飯（250元）」，一上桌大家都驚呼了一聲，因為這個賣相也太吸引人了吧！？

雖然好像我們點的餐點很多都有看到炸豬排⋯⋯不過當天我們是六個人過去用餐，一個人也就吃到一、兩塊而已，並沒有多到會吃膩的地步。這邊的豬排選用國產的優質黑豬肉去醃漬入味，主要以偏瘦的里肌部位為主，但口感也不會太硬，外層的麵衣油都瀝得很乾，對我來說是口感很棒的炸豬排，然後咖哩醬的部份因為是業者自己調製，所以吃起來也跟外面用現成醬料的平價日式咖哩不太一樣，我覺得香料味比較豐富、質地也比較濃稠，微辣的滋味讓人胃口大開，搭配一旁的烤櫛瓜、炸茄子、柚香蘿蔔等一起享用，我只能說⋯⋯這間店如果開在我家附近的話，我一定會常常來光顧！！！

這就是我們當天在新濱町形象商圈吃的幸福早餐，當天外頭天氣晴朗、天空一片蔚藍，因為是平日的關係所以人潮不多，在這邊用餐的時候格外有種很悠閒、暫時忘卻俗世煩惱的感覺，要是每天都可以這樣度過該有多好（有夢最美）

老鐵們炭火三明治-基隆店

地址：基隆市中正區中正路555號

電話：(02)2462-2525

營業時間：平日 10:00 ~ 20:00／週末 8:30 ~ 20:00

公休日：禮拜二

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文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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