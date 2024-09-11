「好口碑網美餐廳」請收藏！鄰近正濱漁港彩色屋，會牽絲的舒芙蕾超銷魂

如果大家去基隆玩有安排要去正濱漁港的觀景台拍彩色屋然後又想在附近用餐的話，這間「美有計劃Café」絕對是你們不可不知的人氣好店，它本來是開在基隆市的仁愛區，去年底才搬遷到現址，成為新濱町形象商圈中的一員。

美有計劃Café

美有計劃Café開在基隆的中正路上，市區往正濱漁港彩色屋觀景台的必經之路上。

門口就放置了三本菜單，除了一般內用的菜單以外，也有專門提供外帶的菜單（像舒芙蕾之類的品項應該就不適合外帶），然後因為正濱漁港這一帶的外國觀光客也不少，所以店家還特地準備了英文版的菜單，十分貼心。

店內的用餐環境是狹長型的空間（這一帶的房屋好像格局都是如此），但餐桌並沒有排得很密集，所以坐起來感覺是蠻寬敞舒適的，風格明亮、清新、偏簡約一點，沒有很浮誇的佈置，但放了不少綠色植栽，讓人看了覺得蠻療癒身心的。

餐點方面我之前就聽說過這裡的舒芙蕾口碑極佳，但剛剛才吃過手作甜點的我們其實也想換換口味吃點鹹食⋯⋯所以這次是義大利麵、燉飯、早午餐跟舒芙蕾都有點，想說要吃就吃得盡興一點⋯⋯減肥什麼的事隔天再說就好⋯⋯

完整版菜單你們可以點這裡來瀏覽喔～

當天我們就點了這樣一桌啦～雖然這個量看起來有點恐怖⋯⋯但平均一人一道主餐其實好像也還好～（有三位朋友剛才在正濱咖啡喝得太飽，所以來這邊也不想另外再點飲料了⋯⋯）

先從招牌的「招牌水果起司舒芙蕾（300元）」看起好了～

有些餐廳的舒芙蕾是用兩塊堆疊而成的，但這裡的直接給你三大塊，上面傾瀉而下的鮮奶油柔滑又不會過於甜膩，然後它還會根據不同的季節搭配不同的水果和果醬，例如近期的就是搭配鮮切的芒果丁以及香蕉丁，然後鮮奶油的醬也有混入一些芒果果醬。

他們的舒芙蕾吃起來蓬鬆又綿密，而且最厲害之處在於裡頭還包進了會牽絲的起司，更多了一層其他同業的舒芙蕾所沒有的口感，咀嚼時不會只有感受到甜味，還可以吃得到起司的鹹香以及奶香味，完全可以想像為什麼有那麼多死忠顧客都鍾愛這一味，我自己吃過以後也超想之後再揪其他朋友去回味的。

p.s.當天因為我們拍這些照片就耽誤大家不少時間，所以後來就沒有再拍牽絲照那些的了（不然大家要等更久）

另外一款是最近新推出的「法式檸檬乳酪舒芙蕾（330元）」，旁邊一樣是隨不同的季節搭配不同的水果，近期一樣是搭配新鮮的芒果。

可能有些人覺得它怎麼賣比剛才招牌水果口味的貴但水果還比較少（少了香蕉）⋯⋯不過玄機其實在另一面，這個醬是由檸檬乳酪和萊姆醬所混搭而成的，盤子上也有放了糖漬的檸檬片，跟剛才的舒芙蕾比起來，這一款更多了檸檬自然的酸香味與清爽感，如果你們平常是有喜歡檸檬塔類的甜點或喜歡喝檸檬類的手搖飲的話，我想你們一定會喜歡這個法式檸檬乳酪舒芙蕾的！

上面還擺了一片食用金箔，增加了貴氣的感覺～

再來這個本來是「羅勒青醬烤雞腿燉飯（330元）」，但換成了義大利麵的版本（店家說可以換），附餐一律都會有胡麻沙拉以及湯品，然後還有附一杯飲料，可以從紅茶、果醋中二選一，也可以加價升級成店內其他飲品。

我覺得這裡的青醬調得很好，羅勒的香氣伴隨著些許蒜香，讓人越吃越夠味，然後義大利麵蠻會吸醬汁的，口感滑順、不會軟趴趴，切塊的雞腿肉也很有彈性，我是吃得還蠻滿意的。

胡麻沙拉的醬除了有濃郁的芝麻香氣以外，也有股恰到好處的鹹味，然後當天的湯品是酸味（蕃茄味）蠻明顯的蔬菜湯，風味不錯。

下一份是「有計劃2.0奶油松露燉飯（320元）」，它用的就是台灣的米，不是義式那種有半熟米心的米（台灣普遍還是吃不習慣米心有點硬的米），所以吃起來口感偏軟，但應該算是普羅大眾喜歡的軟度啦～

因為上面還放了一顆半熟的溫泉蛋，所以我自己是習慣把蛋打散、讓蛋液均勻覆蓋在上面這樣一起吃，每一口挖起來都可以嚐到松露的香氣、奶油的芬芳以及蛋液的滑潤，值得一提的是有些義式餐廳的白醬吃幾種就會有點膩⋯⋯但這裡的應該是業者有特別調整過那個比例，所以我覺得算是比較可以順順讓人一口接著一口吃不停的奶油松露燉飯。

再來這一道是「奶油燉白醬海鮮焗烤通心麵（330元）」。

這一道老實講我沒有吃到⋯⋯因為那時肚子已經吃到蠻撐的了，所以焗烤類的先Pass⋯⋯也沒有注意到裡頭有哪些海鮮食材。

最後一道餐點是早午餐類的「燻鮭魚酪梨雙蛋開放式吐司（360元）」，都有附比較大份量的生菜沙拉，然後也有附一杯飲料，一樣可以從紅茶、果醋中二選一或加價升級成其他飲品。

這個品項其實也蠻有飽足感的，底下是厚片的吐司，上面先疊了一層鮮嫩的法式炒蛋，再來又有好幾片口感滑潤的酪梨切片，然後煙燻鮭魚很大一片，最上頭又放了一些垂涎欲滴的水波蛋，吃起來不但層次感十足，而且感覺也蠻爽口的，天氣炎熱、沒什麼食慾時點這個來吃真的很可以！

飲料的部份那天大家都點了不同品項，我也不好意思去給人家一一試喝⋯⋯不過我自己那杯「百香果芒果冰沙（150元）」是深得我心，百香果的酸味搭上芒果的甜真是絕配，大口啜飲馬上有種暑氣全消的感覺，一整個好舒暢說～

以上就是這次的分享啦～「美有計劃Café」的鹹食跟甜食都相當美味，必點的No.1的確就是那個會牽絲的舒芙蕾，保證甜點控們吃過一定都會愛不釋手，我已經計畫好下次跟朋友去正濱漁港附近玩的時候一定要再帶他們來吃了，你們也趕緊筆記起來吧！！！

美有計劃Café

地址：基隆市中正區中正路752號

電話：(02)2462-0162

營業時間：平日 11:30 ~ 20:30／週末 11:00 ~ 20:30

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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