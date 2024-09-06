「2024 TAIPEI MUSIC EXPO x JAM JAM ASIA」 美食市集強勢來襲，限時2日50攤美食集結北流

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自北流臉書粉專
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美食與音樂的饗宴！2024 TAIPEI MUSIC EXPO × JAM JAM ASIA 將於9月7日和8日盛大登場！位於台北流行音樂中心的市集，市民大道兩側匯集超過50家精選美食攤位，提供從主食到小吃、甜點的豐富選擇。不僅有兩日超過 50 組的藝人的音樂饗宴，更有各式美食，讓你在享受音樂的同時大快朵頤，這樣的潮流活動絕對不容錯過！

JAM JAM ASIA 為 2024 TRENDY TAIPEI 年度企劃之一，在臺北流行音樂中心打造專屬於「台北市的都會型國際音樂節」，9 月 7 日至 9 月 8 日連續兩天的大型活動，邀請包含日本、韓國、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、菲律賓等多國藝人輪番上陣。不僅如此，線下有美食音樂可以享受，線上也能讓由Vyin AI打造的「DJ JAM」，只要輸入任一心情或音樂風格，「DJ JAM」就能為讀者打造專屬的音樂歌曲，一邊聽音樂、一邊享受美食多棒呀!

圖／取自北流臉書粉專
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而美食方面，將有知名品牌如毒瘤漢堡帶來肉汁豐富的《老王的辣肉醬堡》，以及 What’s up 熱狗堡推出的《日式明太子熱狗堡》大受歡迎。Nakama 行動餐車的《費城牛肉古巴三明治》也不容錯過，另外，布村早茶的創意漢堡與週末炸雞俱樂部的炸雞將為味蕾帶來震撼體驗。

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小吃區同樣不能錯過，元濱大叔滷味專家推出的《滷味拼盤》滿足大胃王，SugarHigh超吉好吃吉拿棒的《吉拿球》讓甜鹹交替的口感讓人停不下來。Kaju義式手作冰淇淋更是炎夏必備，口味從綜合野莓到比利時巧克力，色彩繽紛，解暑又美味。

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除了美食，市集上還有多家好物攤位，例如浪東西 ft.心碎小狗俱樂部，帶來《心碎小狗T》和懷舊公仔等潮流好物，滿足喜愛挖寶的消費者。9月7日和8日，趕快帶著你的親朋好友一起來北流，享受音樂與市集的無限樂趣吧！購票與更多資訊請上官網查詢。

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官網：https://www.tmc.taipei/tw/lastest-event/649895eB1C0d?/blog/show/2024-jam-jam-asia/

線上DJ：https://jja.vyin.io/

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