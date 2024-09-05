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「基6疏散門觀景台」全面翻修成為賞機最佳打卡點！樓梯改造溜滑梯成新亮點

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／北市水利處提供
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台北又有新景點可以親子遊憩啦！位於台北市松山區觀山河濱公園的「基6疏散門」經過台北市水利處全面翻修，已成為新的觀景與親子遊憩熱點。此次翻修工程不僅提升了老舊牽引道的功能，還增設了觀景台，讓遊客可以俯瞰公園及周邊的自然風光。由於此地毗鄰松山機場，遊客更可在此近距離觀賞飛機掠過天空的壯麗景象，勢必吸引不少飛機愛好者前來打卡。

圖／北市水利處提供
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觀景台的設計也頗具特色，新增的玻璃磚藝術裝置透光色澤夢幻，與藍天白雲相映成趣，營造出浪漫的氛圍。配合柔和米黃色的欄杆和有色玻璃裝置，整體視覺效果現代且富有藝術性，不僅成為拍照打卡的好去處，還為遊客帶來極佳的視覺享受。

圖／北市水利處提供
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此外，基6疏散門觀景台還特別適合親子同遊。觀景台的樓梯改造成了溜滑梯，小朋友可以在此盡情玩耍。而旁邊的基6綠地則設計成飛機跑道的造型，小孩在此奔跑嬉戲，彷彿感受到飛機起飛的速度與激情。遊客還可以順道前往鄰近的「蛙仔坑生態兒童遊戲場」，開啟一段歡樂的親子時光。基6疏散門觀景台集賞機、拍照、親子遊憩於一身，將成為都市新興休憩場所，適合親子一起來共度美好假日，趕快安排吧！

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