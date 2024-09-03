刷新台北天際線！台北第二高新地標「台北雙星大樓」 最強「質感商場+五星飯店+無邊際觀景台」預計2027年完工
台北第二高新地標！位於台北市中正區的「台北雙星大樓」自去年11月動工，集結頂尖的現代設計與超高層建築，不僅將更新台北天際線，到時還能登上360度觀景台俯瞰城市全貌，預計於2027年12月完工。
自開工起即受各界關注的「台北雙星大樓」斥資606億新台幣打造佔地達9,600坪的高樓新地標，包含2棟高度分別為280公尺、360公尺的摩天塔樓，擠身台北第二高建築。結合頂奢商場、五星級國際酒店、台北長廊、360度無邊際高空觀景台、城市美術展覽館與等空間，除了刷新台北天際線外，更將成為繼台北101後的另一個都市新印象。
此外，「台北雙星大樓」地處交通樞紐，是全台唯一擁有「6鐵共構」的複合式商業體，不論是前往桃機或通勤差旅中轉，都將帶來大量人潮與人流，打造國際一日生活圈。同時也將串聯周邊街區，像是北門、大稻埕老城區等，共創新舊融合與現代科技的繁榮，帶來傳統和現代碰撞的驚喜體驗。
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