快訊

談雙龍搶親 新光金總座首發聲：雙方進行的「是婚姻而非出售」

為何一票公司愛用LINE談公事？上班族揭最大痛點：真的不適合

獨／民眾黨暫擱代理主席推選 中評會：不會就此換老闆

刷新台北天際線！台北第二高新地標「台北雙星大樓」 最強「質感商場+五星飯店+無邊際觀景台」預計2027年完工

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自台北雙星官網、台北市捷運局提供
圖／摘自台北雙星官網、台北市捷運局提供

台北第二高新地標！位於台北市中正區的「台北雙星大樓」自去年11月動工，集結頂尖的現代設計與超高層建築，不僅將更新台北天際線，到時還能登上360度觀景台俯瞰城市全貌，預計於2027年12月完工。

圖／台北市捷運局提供
圖／台北市捷運局提供

自開工起即受各界關注的「台北雙星大樓」斥資606億新台幣打造佔地達9,600坪的高樓新地標，包含2棟高度分別為280公尺、360公尺的摩天塔樓，擠身台北第二高建築。結合頂奢商場、五星級國際酒店、台北長廊、360度無邊際高空觀景台、城市美術展覽館與等空間，除了刷新台北天際線外，更將成為繼台北101後的另一個都市新印象。

圖／摘自台北雙星官網
圖／摘自台北雙星官網

圖／摘自台北雙星官網
圖／摘自台北雙星官網

圖／摘自台北雙星官網
圖／摘自台北雙星官網

此外，「台北雙星大樓」地處交通樞紐，是全台唯一擁有「6鐵共構」的複合式商業體，不論是前往桃機或通勤差旅中轉，都將帶來大量人潮與人流，打造國際一日生活圈。同時也將串聯周邊街區，像是北門、大稻埕老城區等，共創新舊融合與現代科技的繁榮，帶來傳統和現代碰撞的驚喜體驗。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

編輯推薦

台北101 台北景點 台鐵 大台北旅遊 大稻埕 展覽 機捷

相關新聞

刷新台北天際線！台北第二高新地標「台北雙星大樓」 最強「質感商場+五星飯店+無邊際觀景台」預計2027年完工

台北第二高新地標！位於台北市中正區的「台北雙星大樓」自去年11月動工，集結頂尖的現代設計與超高層建築，不僅將更新台北天際線，到時還能登上360度觀景台俯瞰城市全貌，預計於...

質感照相館！ 「春山相館」台北形象店 展現自信專業形象也可以很簡單

證件照是在專業的攝影棚內，梳化儀容並著裝後，向照相機展現自己最好的一面，讓專業的形象留存於向片中。不論是為了履歷還是社交媒體，讓你的照片展現出自信和個性，春山照相館絕對是不二選擇。

中秋節懶人烤肉福音！ 「新北自動串烤」只要20元起 3大好康對中「這五字」送鮮蝦

中秋節懶人烤肉福音！ 新北自動串烤只要20元起 對中姓名這五字送鮮蝦 3大好康必追

冰與火雙重饗宴！ 捷運萬芳醫院站美食「饗食雪屋」 漸層絲絲水果冰酥超夢幻 加映一鍋一燒、飲料喝到飽

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 萬芳商圈美食推薦，萬芳院前的美食圈超多好吃的，帶兒子去動物園前先來這邊填飽肚子，一走進來就可以看到一間帶著異國風情的餐廳，一到用餐時間絕對爆滿，GOOGLE

老饕最愛港式道地煲湯！台北必喝「黃金花膠雞湯」 真材實料還能越吃越美麗

udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸 台北松山區火鍋推薦！梁湯火鍋位於捷運南京復興站周邊巷弄間，主打以夢幻食材-花膠為主的雞湯火鍋。老闆娘是香港人，對於煲湯以及食材選擇有著一定的堅持，金黃色的花膠雞湯

米其林餐盤推薦平價日式法餐料理！日式窯爐打造「限量牛舌+窯燒牛肋排定食」肉汁噴發

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 之前就聽過YORUよる的名氣，連續三年獲得米其林餐盤推薦，說什麼也要來吃吃看！無奈總是一位難求，幸好朋友手刀訂到位置，才促成這團朝聖之旅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。