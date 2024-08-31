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中秋節懶人烤肉福音！ 「新北自動串烤」只要20元起 3大好康對中「這五字」送鮮蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／思犇串烤提供
圖／思犇串烤提供

搶攻中秋節商機！ 新北市出現首間使用自動串烤機的「思犇串烤」，自9/1起，連續17天推出優惠，有對中姓名加消費贈鮮蝦、滿800元送100元、還有台啤買2送1的三大好康追起來！

圖／思犇串烤提供
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新北「思犇串烤」店內的每桌都設有特別訂製的自動串烤機，只要將食材放上去就會自行轉動燒烤，大約3至5分鐘就熟了，從此再也不用擔心烤焦，也不用為了幫全桌烤肉自己卻沒得吃，可說是懶人福音！

圖／思犇串烤提供
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店家每日從批發市場直送最新鮮的各式肉類、海鮮、蔬菜，其中生蠔與鮮蛤更是從澎湖空運而來，每串從20元的四季豆，到限量每串200元的日本A5和牛，可以滿足不同族群的需求。空間共有兩層樓約90個座位，並設有VIP包廂可提供20人一邊觀唱一邊吃美食。

圖／思犇串烤提供
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為迎接中秋節並回饋粉絲，思犇串烤自9/1起至9/17，推出應景中秋活動：來店消費憑身分證姓名中有「中、秋、人、團、圓」其中任一字，並同桌消費滿500元，即送鮮蝦兩串(價值80元)；訂位晚上九點後用餐，滿800元即送100元折價券一張(限下次使用)；平日(週日～週四)晚上九點後消費，台啤買2送1。消費滿2000元還可參加「單手抓酒瓶」，抓幾支就送幾支！

圖／思犇串烤提供
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