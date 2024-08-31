冰與火雙重饗宴！ 捷運萬芳醫院站美食「饗食雪屋」 漸層絲絲水果冰酥超夢幻 加映一鍋一燒、飲料喝到飽

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小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

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萬芳商圈美食推薦，萬芳院前的美食圈超多好吃的，帶兒子去動物園前先來這邊填飽肚子，一走進來就可以看到一間帶著異國風情的餐廳，一到用餐時間絕對爆滿，GOOGLE評價還高達4.8顆星喔，饗食雪屋主打一鍋一燒跟冰酥，來到這裡不管是吃正餐還是想吃個涼爽的冰都OK，沒想到他的絲絲冰讓兒子一吃愛上，一個禮拜來這邊吃兩次，不誇張，認真大推啦～

饗食雪屋｜環境

饗食雪屋店內的位置算是蠻多的，以一間小的店來說，人多的話也可以幫忙併桌，我是用餐時刻前到，本來還有很多位置，沒想到10分鐘內客滿，老闆娘很活潑熱情，整個用餐的氛圍非常棒。

餐具都統一放在公共區域，白飯無限量吃到飽，醬料有辣椒、蔥、蒜、醬油都是自取，一旁的飲料還提供冬瓜檸檬跟檸檬水喔。

饗食雪屋｜菜單

一開始我以為這裡賣冰，因為店名叫雪屋，沒想到饗食雪屋還有主餐系列，一個套餐的價錢就可以吃到主食跟小火鍋，14種風味口可以選，我覺得超級划算的，加上飲料跟白飯吃到飽，男生來也不怕吃不飽，冰的種類還有細細綿綿的絲絲冰跟冰涼的冰酥，兩種口感不同，都可以一起試試。

饗食雪屋｜餐點推薦

秘製酸菜魚 249元

250元這個分量我光看就飽了，小火鍋是用昆布湯底都是用新鮮蔬果熬製，裡面有高麗菜、金針菇、香菇、玉米筍⋯⋯配料挺豐富的，湯頭喝起來比較清淡，但我旁邊點的是重口味的酸菜魚，兩個搭起來剛剛好。

最近很夯的酸菜魚這裡也吃的到，而且是個人的份量，滿滿的花椒跟辣椒提味，爽脆的酸菜配上Q彈的魚肉，微微辣度太下飯了，幸好這裡的白飯是免費吃到飽，直接兩碗嗑起來。

葡百芒絲絲入口 149元

兒子最愛的就是他們家的絲絲冰，水果風味香甜可口，一定要直接點三色的，一次嘗到三種口味，我們點的葡百芒就是葡萄+百香果+芒果，這一份兩個人吃剛剛好。

漸層色澤超夢幻的，特別的是它的口感，是這樣一絲絲的很神奇，入口即化，水果口味的小朋友超愛。

抹茶蜜紅豆冰酥 139元

純正抹茶粉製作的抹茶冰酥，上頭還撒上抹茶粉提味，吃起來不會太過苦甘，是很純正的抹茶風味，上頭的蜜紅豆軟綿好吃，淋上煉乳後更加涮嘴。

冰上的還撒上米香增加層次，吃起來跟外面那種假假的抹茶冰不一樣，這個吃到最後也不會覺得太過甜膩。

還有附上一顆布丁，這樣一個SET是不是太豐富啦~饗食雪屋吃下來真的很划算，平常日還有主餐+冰品的優惠組合，就算不吃飯來這裡吃個冰、喝杯飲料也不錯，離捷運站只有2分鐘，要去逛木柵動物園前來這裡吃飽飽最方便啦。

饗食雪屋

評分：4.8

地址：116台灣台北市文山區興隆路三段112巷2弄2號1樓（地圖

電話：02 2930 1616

營業時間： 星期一～星期日11:00 – 21:00

FB

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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