最新2024精選「必去5間台北星級住宿」，靠近台北101的絕美景色，大窗客房與絕美泳池帶給你最舒適的體驗！

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台北飯店的選擇琳瑯滿目，不知道該怎麼選嗎？想入住台北星級酒店，但又怕踩雷花冤枉錢嗎？你的心聲AsiaYo都聽到了，今天就給你帶來5間台北最舒適豪華的星級飯店介紹，有各種方便設施跟貼心服務等你來體驗，不論是來台北旅遊、辦公，還是想到飯店staycation渡假都很推薦唷👍👍

⭐️ 台 北 星 級 飯 店 推 薦 ⭐️

台北喜來登大飯店｜美食如雲

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台北喜來登大飯店是台北老字號飯店，飯店內有許多有名的餐廳可以用餐，如：12廚自助餐、辰園港式料理、桃山日式料理等等，飯店外也有知名的台北必吃早餐阜杭豆漿，滿足你貪吃的慾望~~

✨亮點設施：行李寄放、健身房、戶外游泳池、桑拿三溫暖、乾洗

📍附近地標：台北車站 - 584 公尺、捷運善導寺站 - 128 公尺





台北艾麗酒店｜露天泳池

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台北艾麗酒店的裝潢營造一種城市中的花園感，大地色系和裝置藝術讓整體氛圍變得很好。另外，飯店最著名的就是正對台北101的戶外派對泳池了，連沒入住的旅客都會想爭相造訪呢！

✨亮點設施：行李寄放、付費機場接送、會議室、商務中心、自助洗衣設備

📍鄰近地標：捷運市政府站 - 270 公尺





台北遠東香格里拉｜家庭入住首選

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台北遠東香格里拉靠近信義安和站和六張犁，飯店附近有許多道地美食與通化夜市。最有名的是景觀超讚的頂樓泳池，還有各大景觀房與健身房都有超讚view，家庭旅客也可以入住親子友善房！

✨亮點設施：行李寄放、自助洗衣、會議室、健身房、三溫暖

📍附近地標：通化夜市（臨江街夜市） - 688 公尺





台北 W 飯店｜都會首選

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W飯店作為全球知名飯店品牌，在台北的據點當然也不馬虎！位在捷運市政府站一出來，地理位置超方便的w hotel有著閃亮大招牌，周遭還有各大知名百貨公司可以購物，想要拜訪豐富的餐廳與夜生活簡直超方便！

✨亮點設施：行李寄放、付費機場接送、商務中心、兒童戲水池、健身房

📍附近地標：捷運市政府站 - 99 公尺





台北萬豪酒店｜豪華渡假

台北萬豪酒店擁有美麗的河畔景致，是位在繁華都市中的的一個秘密花園。在房間和室外泳池都可以看見美麗華的摩天輪，飯店各種豪華的設施與貼心的服務絕對讓你有最舒適的住宿體驗。

✨亮點設施：停車場、泳池、健身房、行李寄放、付費機場接送

📍附近地標：捷運劍南路站 - 621公尺、美麗華百樂園 - 345公尺

看完那麼多台北豪華飯店介紹，是不是想趕快入住去放鬆一下啊？除了台北之外，台中飯店跟高雄住宿，全台走透透就靠AsiaYo完全沒問題！

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