老饕最愛港式道地煲湯！台北必喝「黃金花膠雞湯」 真材實料還能越吃越美麗

台北松山區火鍋推薦！♥梁湯火鍋♥位於捷運南京復興站周邊巷弄間，主打以夢幻食材-花膠為主的雞湯火鍋。老闆娘是香港人，對於煲湯以及食材選擇有著一定的堅持，金黃色的花膠雞湯香氣撲鼻帶濃郁甜香，每一碗都喝的到滿滿精華和膠原蛋白，另外酸香鮮美的番茄鮮魚湯底也是讓人驚豔的好喝，不管你是濃郁雞湯或是精品火鍋愛好者都一定要來試試看！！

♥梁湯火鍋♥位於八德路巷弄間，低調的餐廳外觀以白色為主要色系結合溫潤木質，一開始經過還以為是日式料理專賣或是質感咖啡廳。

內部裝潢也延續外觀的和風設計，溫暖黃光給人放鬆舒適的用餐環境。

座位多以四人、六人為主。

部分座位會有隔簾增添私密性。

天花板以特色竹篩打造滿滿和風，透過竹篩撒落的光影相當迷人，記得之前去京都時也有看到一間甜甜圈專賣店也是這樣的設計。

仔細看就連椅子底下的置物籃也是編織竹籃呢！

雖然是主打花膠雞湯,，但是餐廳一隅有活跳跳的海鮮可挑選。

愛吃海鮮的朋友一樣也能滿足貪吃的味蕾。

喜歡以酒佐餐的朋友這裡也有許多紅白酒.清酒.啤酒可選擇喔！！

店內也有提供各種冷凍湯底可以外帶。

光是看名字就覺得有夠補，哈哈哈哈 。

想要單獨買花膠也是可以的喔！！

重點是包裝很可愛，裡面還會附上使用方式，買來送禮也非常適合呢！！！

這邊也放上MENU給大家參考，老闆娘本身是香港人，想將家鄉以及媽媽拿手的煲湯帶來台灣，以給家人喝的好湯作為最高標準和大家分享。

♥梁湯火鍋♥最招牌的就是加入花膠熬煮的雞湯，許多人對花膠可能沒那麼熟悉，其實花膠又稱魚膠，也就是魚膘的部分，之前小菲帶球哥去香港大澳的時候就有看過沒發泡的花膠，那價格之高真的很嚇人，不愧是四大極品之一。

♥梁湯火鍋♥的火鍋湯底有金湯花膠雞湯、番茄鮮魚湯、椰子雞湯三種，椰子雞湯比較清爽適合夏天，還會包含半隻土雞。點完湯底之後就可以選擇火鍋配料啦！！若是不想動腦筋的話直接點套餐最方便。海鮮類一樣也有套餐拼盤可選擇。想要吃好一點,還有A5和牛的海鮮組合可以選。底下是單點菜色，再來是酒水的部分。酒類的部分有紅白酒、烈酒、清酒通通有，而且部分品項還可以點單杯的唷！若是穿白色上衣來用餐的朋友，抽屜裡還備有圍兜可以穿，真的是很貼心阿！

在等待雞湯上桌的時候先來點開胃前菜。

老酒醉蝦 $199

肥美醉蝦帶酒香，肉質紮實又彈牙。

老酒醉鮑魚 $199

彈牙鮑魚鮮美且海味十足，多了酒香更凸顯甜味，雖說加入老酒醃漬小朋友不能吃，但我們家三姊弟每個都吃到嚇嚇叫，直說怎麼會這麼好吃，哈哈哈！

老酒醉土雞 $199

軟嫩多汁的醉雞綴以枸杞增色，入口滿溢的香氣迷人。

炸花枝蝦滑鑲油條 $220

不想吃"醉"系列的，也很推薦點這道炸到酥香的炸花枝蝦滑鑲油條。

斷面就可看到這油條裡可是塞了滿滿的花枝蝦滑，口感外酥內彈牙，而且還吃的到花枝塊和蝦仁塊，沾著一旁的酸甜醬汁入口更加開胃。

不得不說他們家的餐具都很精緻，就連鍋子都超級美的！

重頭戲金湯花膠雞湯上桌，因為煲湯耗時較久，建議大家一定要兩天前提前預訂。

雞湯上桌之後會先開火煮滾。

這時候就可以先準備一下等等吃火鍋的醬料啦！

香菜、蔥花、蒜末、辣油、辣椒、砂糖隨你調配，但我覺得基本上吃原味就很夠味囉～

金湯花膠雞湯可以選擇只要湯底，或者是像我們一樣加土雞(額外加價 $900)。

選用整隻正土雞，金黃色的湯底裡還加入了娃娃菜、菇類等讓湯頭更加甜美。

當日發泡的花膠光看色澤就覺得滿滿膠原蛋白，果然是珍貴無比的食材。

等花椒雞湯煮滾之後會有專人在桌邊幫忙處理全雞，一半會放入鍋裡繼續熬煮，一半則是會盛盤上桌。

Q彈的花膠一樣也會剪成小塊放進鍋中熬煮。

服務人員會先幫大家盛好的一碗湯，加入雞肉、花膠，品嘗最精華原始的美味。濃郁的花膠雞湯讓歪嘴雞菲爸菲媽喝到頻頻點頭表示滿意，雖然平常我們家就很常自己煮雞湯來喝，但是像這種需要獨門功夫的港式煲湯果然還是要讓專業的來啊！！

通常熬煮雞湯的雞肉都會比較柴一些也沒味道，所以♥梁湯火鍋♥很用心的使用另外一隻全新的土雞來川燙。

不僅肉質仍保有彈性及甜味，沾著胡椒粉入口就超級涮嘴。

不一會兒就被大家給掃盤啦！！！

番茄鮮魚湯 $780

除了花膠雞湯之外，小菲私心大推這款番茄鮮魚湯底，像菲爸菲媽這種歪嘴雞，就會覺得花膠雞湯這麼好喝絕對不能加入火鍋料破壞它的甜美，所以後來我們火鍋料都是直接放到番茄鮮魚湯裡煮，哈哈哈哈。

裡面有滿滿新鮮牛番茄

湯底則是使用鮮魚小火慢煮，非常的鮮美酸香，而且番茄味其實沒有很搶味，就連討厭番茄的球哥也愛喝到不行！

火鍋料的部分我們只有點了雙人套餐$980再加一份雙人海鮮拼盤$480，份量就已經非常足夠，吃完最後的雜炊和甜點之後直接飽到天靈蓋！

雙人套餐可選擇兩種肉品，我們挑了美國頂級牛五花/美國Prime板腱，光看這肉肉的美麗色澤就知道肉質絕對夠新鮮！

牛五花肥瘦適中，厚度也剛剛好，不會拿起來就碎掉相當有誠意。

板腱的油花也很美，下鍋稍微涮個幾下就被小孩們搶光光。

季節時蔬包含水蓮、櫛瓜、水果玉米、娃娃菜、南瓜等多種新鮮蔬菜，其中南瓜和水果玉米都超甜超好吃阿！！！

可看到大塊花枝的頂級花枝漿是小朋友的最愛。

絕佳的Q彈口感滋味鮮甜。

丸子類我們選了台南名店浮水魚丸，多汁牛肉丸以及頂級芋頭丸，不得不說雙人套餐的價格以這樣的食材來說真的非常超值。

特別的芋頭丸是菲爸的最愛，咬下去裡面是滿滿的芋頭丁，芋頭控請一定要點來嘗鮮！

雙人海鮮拼盤包含鮮蚵、活凍小卷、活凍大白蝦和文蛤，這樣的份量和新鮮度只要$480也真的是CP值超級高了！(當月壽星用餐就送$480海鮮拼盤)

尤其這大白蝦還直接幫你去殼，下鍋煮熟就可以直接吃部用弄髒手真的超級加分阿！！！

餐後會有專人幫忙煮日式雜炊。

小菲個人的建議是可以加入海鮮煮過的湯頭會比較鮮美。

不過我們這次是直接用花膠雞湯底下去煮粥。

整個奢華度又更上一層樓！！！煮好的雜炊可以根據個人喜好自由添加蔥花或是胡椒粉，以雞湯為底的雜炊吃起來不僅有著濃郁甜香還有迷人蛋香，好吃到流淚阿！！！

原本以為吃完雜炊就應該沒事了(笑)，沒想到又送上一人一碗的芋頭西米露，甜香不膩口，作為一餐的結尾簡直不要太完美！！！

這次造訪♥梁湯火鍋♥讓我們家從老到小每個都吃的超級滿足，無論是熬煮到金黃色的華麗雞湯，滿滿膠原蛋白的珍貴花膠，抑或是真材實料的精選食材都讓人非常滿意，超級道地又可以越吃越美麗的花膠雞湯火鍋一定要用力推薦給你們的啦！！

梁湯火鍋

地址：105台北市松山區八德路二段451巷1號

電話：0227723838

營業時間：17:00–23:30

官網：https://www.leungsoup.com.tw/

當月壽星用餐就送$480海鮮拼盤

交通方式：捷運南京復興站5號出口步行約9分鐘

限時優惠看這裡

活動期間：8/16-9/15

四人同行就直接送波士頓大龍蝦，價值＄1399

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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