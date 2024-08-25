便宜有冷氣、附停車場的親子景點：台北偶戲館，好逛好玩有互動區，世界各國玩偶一次看完

台北親子景點這邊一定要去台北偶戲館！便宜有冷氣，具有教育意義又可以跟小朋友互動，蒐集了世界各國的玩偶跟歷史故事，開車可以停地下室停車場，場地寬闊又少人，爸媽可以輕鬆讓小孩放電的絕佳親子展覽區！雖然離徐巧芯家有點近啦⋯⋯

台北偶戲館交通資訊

台北偶戲館真的超級方便，不管你是要搭捷運、開車、騎車或腳踏車都可以輕鬆到達，如果是開車甚至還可以直接停地下室！展區就在二樓，電梯直達。

捷運：松山新店線 南京三民站 2號出口 / 板南線 國父紀念館 站 5號出口

站 5號出口 公車：台北監理站 202、203、205、257、276、605

汽車：停至市民大道五段嘟嘟房 偶戲 博物館 站，從地下室搭乘電梯上樓

站，從地下室搭乘電梯上樓 摩托車：可停於復盛里區民中心

YouBike：復盛公園站

台北偶戲館門票價格

台北偶戲館的門票很便宜，全票只要50元，還有各種優惠，小朋友甚至可以免費入場！真的有夠划算～

全票：50元

優待票：40元 (適用對象為，學生、軍警、榮民、公教退休人員、台北通、台北市新住民)

優待票：25元(適用為臺北市松山區復盛里里民)

免費參觀：適用六歲之下兒童、六十五歲以上長者、低收入戶、身心障礙者及其陪同者、設籍臺北市五十五歲以上原住民長者、設籍臺北市公教退休人員、志願服務榮譽卡

台北偶戲館二樓常態展區

上了電梯推開這扇門，就可以吹到涼爽的冷氣！在炎炎夏日真的超級舒服的～付完門票之後，記得旁邊可以置物喔。展區裡面禁止飲食，可以先把食物跟飲料放在這邊，這附近有一間合集良飲水果手搖飲料店，Dong跟William喝了好幾年，超級愛的飲料店，可以先去買了邊走邊喝過來台北偶戲館喔。

台北偶戲館20周年特展

在常設展區的旁邊，有這次20周年的特展，裡面結合了傳統的布袋戲跟現代藝術，兩者融合成為了現在更新穎的呈現方式，甚至有不同的思考層面，從藝術從思維不同的方向去表現，讓整個偶戲變得更有深度！

※ 全館可拍照，禁用閃光燈

台北偶戲館20周年特展展出時間

2024/7/26~2025/7/29

因為特展不是常態展出，所以我們就先逛了特展。一踏進特展區，就讓人覺得很驚喜！這個區域更適合成人，互動的東西也更超現實，需要一些想像力，但是小朋友肯定會覺得很有趣，所有一切都很特別都是沒看過的。

最特別莫過於這個巨大的玩偶頭了！可以讓自己在玩偶的頭裡面，可以透過玩偶的眼睛看到一段正在製作玩偶的影片。視角就是玩偶自己喔！

彷彿自己就是要被完成的木偶本人，有一種很奇妙很神奇的感覺。這裡面還有許多很特別的地方，就不多說留著讓大家去探索，主要跟大家說一下常設展裡面有什麼。

台北偶戲館常設展區

照著常設展區的入口進去，馬上可以看到一個世界地圖，這個地圖上告訴你那些地方都有發現偶戲的藝術發跡喔。

旁邊甚至收藏了許多考古發現的玩偶，證明了戲偶這個表演從世界各地、很久很久以前就出現了。這邊最棒的地方是，字體都有注音，小小朋友也可以慢慢閱讀學習。

儘管這些木偶有一點點的可怕，但是也是一種學習歷史的方式阿～

布袋戲區

再往裡面走，看到很懷念的布袋戲台，如果是長輩的話肯定會很懷念！旁邊還有許多以前才看的到的腳色，超大尊的！

很多不同腳色，如果長輩知道這些腳色，也可以一邊說故事給小朋友聽喔。

在這些布偶的後面，居然就是一個大舞台！上面有戲偶可以讓你表演，甚至還有燈光跟音效的音控台，可以一邊表演一邊操作音控，還有打雷閃電的特效，好有趣！旁邊也有許多樂器的介紹，可以了解各種樂器演奏的聲音跟音樂類型。

不乏有許多的互動區，很多小地方都可以觸碰。

後面也會介紹世界各國的布袋戲跟著名的腳色，匈牙利的看起來最恐怖(疑?

皮影戲偶區

沒有想到皮影戲也獨自成為一區，這邊的皮影戲超多！從製作的皮種到各國家的皮影樣子都有介紹。

其中印象最深刻的就是印尼的皮影戲，其中有許多神明的故事，加上很精細的雕工真的很華麗。

後面還有後台跟皮影戲台，可以化身成皮影戲的表演者喔！

當然也有各地的影偶～

最後就是操線人偶跟操作的遊戲園地，對小小朋友來說，可以這樣玩玩偶也是可以讓五感獲得更好的活動跟學習，而且有冷氣又安全，真的是一個很不錯的親子景點喔！台北親子景點可以安排一個小小時間到這邊放電很不錯喔！

台北偶戲館

所在地址：105臺灣台北市松山區市民大道五段99號2樓

營業時間：日 二 三 四 五 六 10:00-17:00

店家電話：02 2528 9553

評價：★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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