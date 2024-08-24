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全自助良心商店！ 新北「無所事事就淡水」24小時附插座，泡上一整天也沒關係的無人咖啡廳

D&W黑白雙搭／ 文、圖／D&W黑白雙搭

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淡水有一間隱藏版的新北咖啡廳「無所事事就淡水」，不限時附插座24小時的超方便讀書咖啡廳，藏在淡水的巷弄中超隱密！老闆採取良心商店的經營方式，全自助自己來，想喝什麼就看價目表投錢，是個讀書寫文章的放鬆好去處！

24小時咖啡廳 自助式良心商店

新北咖啡廳無所事事就淡水是一家全自助的良心商店，自己找座位、自己拿飲料餅乾、自己付錢，老闆不一定在家，如果老闆在的話可以跟老闆點一些需要烹煮的料理。店內可以看到老闆跟客人真實互動的痕跡，所有事情都講求緣分，有緣就會相遇真的超酷！而且24小時營業，老闆就這樣把大門敞開，來的人就是抱持著誠正信實彼此信任，每個人都是充滿著良善的心。

無所事事就淡水價格

新北咖啡廳無所事事就淡水是有低消的，每個人160元。你也可以先投幣再慢慢找看看自己想要吃什麼喝什麼，店裡面有好多小小細節，到處都可以逛逛走走。

甚至有冷萃咖啡，老闆都冰好了放在冰箱裏面，旁邊還有檸檬自己可以加著調味喔。

我們去的時候剛好有準備了扁可頌，在話題熱潮上的甜點也有真是讓人又驚又喜，店裡面的茶杯可以自取，但是不要打破了唷。

來自許多海內外客人的留言版

店內的留言版也可以隨便看，你想都沒想到一間咖啡廳可以讓你在裡面沉澱這麼久。可以很深度的了解，剛好那天我們也有遇到老闆，老闆也告訴我們在這邊的變化景物的變遷。

你也可以像我一樣，拿了一瓶冷萃咖啡就可以在這個咖啡廳泡上一整天。

無所事事就淡水一樓

無所事事就淡水的一樓有一個很大的花園，裡面有一顆大松樹。老闆說有百年，見證了淡水一個世紀。一樓裡面有小小的飲料區，跟幾個小座位，這邊也有電視老闆會在這邊看電視。

無所事事就淡水二樓

從一樓的樓梯上到二樓，二樓有一個區域是老闆的房間，往陽台走有幾個觀景的座位。

無所事事就淡水頂樓

無所事事就淡水頂樓室內有一個小空間，讀書來說這邊是最安靜的，而外面則是有超棒的風景，還可以看到海～

如果天氣好的話，可以在這邊曬太陽聊天，可惜今天遇到下雨。

晚上的淡水真的很安靜，我們就在這個亮著微光的咖啡廳，從早上一直泡到了晚上11點，真的完全沒有限時，160元真的是坐到飽，人不多，因為這邊真的偏僻。

大門甚至有點不像大門，鼓起勇氣踏進去才能發現的秘密基地無所事事就淡水，真的很特別的新北24小時咖啡廳！

無所事事就淡水

所在地址：251臺灣新北市淡水區中正路12巷5-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0912 817 251

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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