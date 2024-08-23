網路破萬評價高達4.8分！ 台北牛肉麵冠軍「半島牛肉麵」 肉超大塊、湯頭有蔬果清甜香

半島牛肉麵是曾獲得台北牛肉麵節的冠軍牛肉麵店，健康取向的蔬果熬製清甜湯頭，搭配超大塊牛肉跟牛筋，獨具一格的特色牛肉麵讓人驚豔！

半島牛肉麵地點位置

藏在忠孝東路巷弄內虎林街附近的半島牛肉麵，暗暗的巷子內亮著燈，許多人潮進進出出就是這家人氣牛肉麵店半島牛肉麵。窗邊掛著大大的牛肉麵節冠軍旗幟，堅持無添加味精牛粉牛骨粉，清澈的湯頭就是他的招牌。

半島牛肉麵店內環境

我以為半島牛肉麵是小小一間牛肉麵店，沒想到裡面居然有兩層樓！雖然冷氣不是到很涼，但是電風扇可是開到爆，還滿舒服的～乾乾淨淨的店面也讓人看起來神清氣爽。

半島牛肉麵菜單價格

台北牛肉麵有得名的，像是竣師傅牛肉麵，價格常常直逼300，有些番茄牛肉麵更是直接破300給你看！但是半島牛肉麵的牛肉麵價格算很平實，才220元起真的很不錯阿～

半筋半肉牛肉麵 250元

半島牛肉麵的半筋半肉真的很浮誇，就是一塊牛肉、一塊牛筋，然後給超大塊這樣！

牛筋真的大塊的有夠荒唐

牛肉有一點點柴，但是因為滷得很透，所以很軟很好咬～

湯頭相當的清甜，比較不像是一般常吃到的紅燒湯頭，有一點點像素食的湯頭。蘿蔔根麵條吃起來有這麼一點廉價感，但是整體吃起來是舒服的。

原本以為冠軍店會讓人多驚訝，牛筋好吃、湯頭好喝偏健康，但是嚴格說起來我會更喜歡竣師傅牛肉麵，真的想要吃比較清淡的話我才會來半島牛肉麵用餐，價格算滿平實的，住附近的話也很推薦可以來吃看看喔！

半島牛肉麵

所在地址：110臺灣台北市信義區忠孝東路五段215巷23號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-21:30

店家電話：02 2767 5085

評價：★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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