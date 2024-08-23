不再難預約！門前隱味牛肉麵「西門昆明2號店」開箱 隱藏亮點搶先看
udn走跳美食／隨裕而安
可以說是全台灣最難預約的門前隱味牛肉麵，即將在西門町的昆明街巷內成立二號店，目前試營運好像只有招待熟客，但別擔心，門前隱味西門昆明店即將開放現場排隊，不再是熟客帶路的專門店了。
店內共有13個座位，畫面左邊外面還有三個位置沒有拍攝進來，座位呈現L型分布。
看到這樣的座位就知道很像日本一蘭拉麵。座位下方有掛鉤可以掛包包。
這樣看就更像一蘭拉麵了，哈哈哈。
點餐是用QR code線上點餐。
大致上分成兩種口味，一般牛肉麵與麻辣牛肉麵，每種麵再分成單點麵／搭配少量小菜／搭配多樣小菜 等組合。若不喜歡搭配的小菜組合也可以單點小菜。
這是搭配飲料，酸菜，芒果青和飲料的組合，紅色的醃漬小番茄很開胃，是試營運這天送的，一般情況下應該是要單點。
這份則是大套餐，小菜種類多樣。
門前隱味的蒜味豆干一直是招牌，別錯過！
豬皮則是以前沒有的菜色，滷到超軟爛超入味，單吃或著放到湯麵裡一起吃都很讚。
麻辣鴨血（麻辣爆破麵）的味道我掛保證，不會輸給那些麻辣鍋名店，相當入味好吃，辣度大概是小辣左右。
超辣的螞蟻上樹（春雨麵），辣度應該是中辣以上，嗜辣者必點，超級夠味。
牛肚，這也是新菜色，我覺得超好吃，不過朋友覺得硬或是切的厚了點。
牛肉麵（細麵）
比起你若在網路上購買門前隱味的冷凍包，是沒有白蘿蔔與紅蘿蔔的，湯頭也不太一樣，就是覺得少了一味，現場吃的讚超多。
湯頭相當濃郁。
牛肉是備受爭議的巴拉圭牛肉，但我從來就不覺得這是個問題，好吃最重要，這款牛肉久煮不爛，肥瘦兼有，與濃郁的湯頭放在一起十分契合。
有些牛肉麵店的肉湯似乎靈肉分離，味道對不在一起，有的是牛肉超好吃但是湯頭超普通，有的是牛肉還不錯但是湯超死鹹。
牛肉麵（家常麵／寬麵）
吃到快見底時發現碗底有門前隱味的 logo，又致敬一蘭拉麵了啦！這也是西門店的突破，以前門前隱味的碗就是各種樣式都有，現在西門昆明店有了一致化且獨特的圖案，特色感更強烈了。
過一陣子應該就會正式對外營業了，不但有開放現場排隊，而且聽說會對持外國護照的人特別禮遇，這是把牛肉麵推向國際的大好消息呀！
門前隱味之西門昆明
評分：5
地址：108台灣台北市萬華區昆明街96巷6-1號（地圖）
營業時間 ：「目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認識否營業」
每月1 會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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