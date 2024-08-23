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「來臺北有好宿」精選五大特色主題 推心理測驗抽住宿券

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「來臺北有好宿」精選五大特色主題首週點閱突破20萬。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「來臺北有好宿」精選五大特色主題首週點閱突破20萬。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年截至6月底，來臺北住宿人次已將近7百萬，住宿率居全國第一。為讓國內外旅客更容易在臺北找到合適旅宿，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）特別推出全新旅宿品牌「來臺北有好宿」，將北市特色旅宿分為五大主題，更推出心理測驗《旅行時，你會啟動哪種特異功能？》，透過線上互動，讓旅客在規劃臺北行程時更便利、更有話題，首週點閱率已突破20萬次。

觀傳局介紹，「來臺北有好宿」分為「風景」、「美食」、「文化」、「智慧」及「永續」等五大特色主題，精選出數家北市特色旅宿，以線上策展方式陳列於網站，旅客可依有興趣的主題瀏覽，並從中挑選喜愛的旅宿。

觀傳局進一步說，「來臺北有好宿」也搭配一系列活動企劃，首波透過深度專訪，道出旅宿創業家的故事，例如「漫步1948」為港人來臺創業，講述經營以來的心路歷程；還有以青旅精神演繹老臺北的「樂山水靜旅館 OrigInn」及全面啟動12項淨零戰略的「晶華酒店」等故事。

「超值旅宿」單元則特搜推薦小資族也能輕鬆負擔的質感風格旅宿，帶著旅客探索都市寶藏，包含「瀚寓夏天」、「福泰桔子」、「台北捷運－北投會館（捷之旅）」及「見潭璞旅」等，兼顧「旅程享受」與「錢包不瘦」，讓該篇文章成為網站瀏覽量最高的人氣第一名。

▲「來臺北有好宿」推心理測驗「找命定旅宿」，還有機會抽住宿券。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「來臺北有好宿」推心理測驗「找命定旅宿」，還有機會抽住宿券。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，限量的「旅宿城市走讀」活動，名額甫推出即被秒殺；而對於無法確認自己喜好主題的旅客，觀傳局精心設計心理測驗《旅行時，你會啟動哪種特異功能？》，透過線上互動，推薦適合的主題旅宿，首週點閱率已突破20萬次。觀傳局補充，完成心理測驗者，還有機會抽中晶華酒店豪華客房住宿券，再享隱藏升等方案「加價＄2,024元入住雲天露臺房（原價＄25,800）」，及千元旅遊基金、「來臺北有好宿」周邊好禮，活動到今年10月底為止。

觀傳局還透露，「來臺北有好宿」未來將陸續推出更多主題專訪及神秘客帶路等內容，透過多元的主題，引領旅客體驗臺北旅宿，讓「好宿」成為旅行中的「好事」，留下美好回憶。

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