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米其林餐盤推薦平價日式法餐料理！日式窯爐打造「限量牛舌+窯燒牛肋排定食」肉汁噴發

阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

之前就聽過YORUよる的名氣，連續三年獲得米其林餐盤推薦，說什麼也要來吃吃看！無奈總是一位難求，幸好朋友手刀訂到位置，才促成這團朝聖之旅。

來自東京的日式窯爐加上精準火侯，限定牛舌、牛肋排一口咬下肉汁噴發，搭配日本米與溫泉蛋，簡單卻不簡單的一碗日式丼飯讓人難忘阿。

YORUよる隱身於中山區的巷弄內，沒仔細看還真的會騎過頭，附近車位不多，建議大家搭乘大眾交通工具前來。

沒有鋪張華麗的門面，三面米其林餐盤標誌就是最好的宣傳，加上簡簡單單的混凝土灰階美學就足以展現其純粹。

晚餐時間總是一位難求，記得按照排隊動線等候。

室內全部都是吧檯座位，室內空間不大，因此入座前可以先將個人行李放置在入口處的置物櫃內。

餐廳約莫10多個座位，每個座位都能看見老闆Dennis Wang與師父們的料理的手法與功夫。店內採QR CODE點餐，定食類菜單品項只有7種，另外可以單點牛舌、牛肋條和炸豬排等肉類。

Yoru限量牛舌定食 NT.880

每片牛舌的厚度都令人滿意，粉嫩嫩的色澤讓人口水直流，先來一片原味試試味道，脆彈口感隨著每次咀嚼肉汁噴發，幸福感滿點。再沾上柚子胡椒一起吃，淡淡的辣度讓牛舌吃起來不這麼膩口，還能吃到一點窯烤的煙熏香氣。拌開溫泉蛋讓蛋汁浸潤沾了肉汁的米飯，吃起來又是另一重豐富口感，搭配涼拌黃瓜、蘿蔔等小菜更加清爽好吃！

窯烤牛肋條定食 NT.430

阿東個人很愛牛肋條定食，牛肋條的油花豐富，每次咀嚼油脂的香氣就會充滿口中，配上粒粒分明的米飯，忍不住一口接一口全部吃光，根本是白飯殺手啊！！重點是以米其林的標準來看，這個價格一點都不貴，如果覺得牛舌價格花不下去，牛肋條真的是最佳選擇。

慢烤紐約客定食 NT.490

慢烤熟成的紐約客，熟度約3~5分熟，口感細緻且肉汁飽滿，單吃或搭配蒜片一起吃都很讚，分量給得很足夠，幾乎都快看不到白飯惹！

朋友另外單點一份炸豬排，阿東也吃了一塊，本來覺得炸豬排沒什麼了不起，但吃一口發現不簡單，舒肥過再油炸，讓肉質外酥內軟很JUICE，一點都不乾柴。論阿東心中的好吃排名，炸豬排定食甚至可以超越紐約客耶，真心好吃！

用餐時間60分鐘，是足以細細品味一碗美味丼飯的時間，Yoru-よる 5月份還推出新品赤味噌海鮮盛，下次有機會想吃吃看，順便再把拉麵、咖哩收集完成！

Yoru-よる

地址：台北市中山區八德路二段332巷16號

電話：02 2776 0322

營業時間：每日11點半至下午3點半；下午4點半至晚上9點半；周一公休

網址：https://facebook.com/Yorutaipei/?locale=zh_TW

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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