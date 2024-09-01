質感照相館！ 「春山相館」台北形象店 展現自信專業形象也可以很簡單

證件照是在專業的攝影棚內，梳化儀容並著裝後，向照相機展現自己最好的一面，讓專業的形象留存於向片中。不論是為了履歷還是社交媒體，讓你的照片展現出自信和個性，春山照相館絕對是不二選擇。

▶店家介紹

圖 / 春山相館

緊鄰台北著名晶華酒店的春山相館台北形象店，位於捷運中山站 6 分鐘的步行距離。門市店門採全透明落地式櫥窗，一眼望進店內就可以看到大理石紋櫃檯及明亮、開放式的專業梳化彩妝區。整體裝潢有濃濃韓味，簡約卻不失設計感，營造出一股微精品的精緻氛圍。

圖 / 春山相館

相館分為兩層樓，一樓設有自助點餐機、櫃檯、產品展示牆及彩妝區；地下一層則為服裝展示區及攝影棚。春山相館內的空間配置剛好配合其一站式服務的移動路線，讓顧客們能夠流暢進行拍攝。地下一樓的服裝展示區陳列出經典基本款及時下流行色系的各類套裝，琳瑯滿目的款式全都能夠免費自由穿搭，相當佛心。





▶拍攝服務介紹

圖 / 春山相館

春山相館主打一站式證件照以及形象照服務 —— 從梳化妝髮、服飾穿搭、專業攝影指導到客製化一對一的精緻修圖，打造沈浸式的拍攝體驗，攝影服務除單人拍攝，帶上朋友、情侶、家人、寵物一起合拍也沒問題，最特別的還有組合優惠及分店限定系列！

圖 / 春山相館

至於大家最關心的收費及預約資訊，春山相館價格透明，官網都有詳細資訊也能直接線上預約，超方便！完成預約後，當天只要帶著放鬆的心情前往相館，當作來場沉浸式的拍攝體驗闖關活動就可以了。





▶體驗心得

圖 / 春山相館

喚醒魅力套餐，當中包含證件照＋半身形象寫真照套組。到店後隨即進行梳化，套組內的極致完顏妝髮服務含妝前保養、底妝、畫眉、眼線、眼影、睫毛膏、唇彩、腮紅、遮瑕及修容，最後再以電棒上捲整理頭髮造型，非常完整。

圖 / 春山相館

整體妝髮時間約一小時，妝髮完畢後進行換裝拍攝。爾後再與店家預約回店取件時間。若為單張方案，成品多可於當天取件。現場使用 iMac 確認精修圖後，當天就可以將照片電子檔及實體照片一併帶回。

圖 / 春山相館

若是選擇完顏系列的拍攝服務，除非有肌膚敏感等特殊需求，當天只要素顏到店即可，好好享受這家中山區證件照所提供的一站式妝髮治裝服務！拍攝中也不必擔心面對鏡頭害羞、尷尬等問題，Lynda 在春山相館的專業攝影師們建議並協助引導下，也能自然地擺出表情呢。

圖 / 春山相館

除一站式妝髮拍攝服務外，春山相館跟其他證件照店家，最大差別就是沈浸式的服務體驗。從店內播放的音樂、空氣中瀰漫的的香氛味道、服務人員一條龍的專業服務到最後成品包裝的 CHUN3 時光寶盒，都可以看出春山相館為顧客精心佈置的饗宴，讓整個拍攝不只是來拍照這麼簡單。





有別於傳統相館無提供妝髮造型、成品包裝簡單又需要 3-5 個工作天後才能取件。春山相館的快速取件服務、精緻包裝證件照套及訂製款時光寶盒還有一站式服務的完善流程，顛覆以往拍證件照尷尬、古板又單調的印象，可以說是相當適合現代年輕族群的韓式證件照相館。





▶店家資訊

圖 / 春山相館

💰價格：招牌韓式證件照 $590，履歷照 $2,200（含妝髮）

🏠地址：台北市中山區中山北路二段45巷7號1F（晶華酒店旁）

🕰營業時間：09:00-21:00，現場如有時段，可現場拍攝，主要為預約制

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