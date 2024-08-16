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吃過忘不了！拿50元硬幣當比例尺 台北排隊美食「極厚舒肥豬排」震撼視覺 「唐揚雞丼飯」肉鋪滿超霸氣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@ni_eating授權
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吃爆「最厚豬排」！台北松山區有間超人氣豬排專賣店，每到飯點都能看見店內座無虛席的熱鬧場面，主打「極厚豬排」光看切面就令人流口水，厚度堪比50元硬幣，許多人看到都驚呼「太厚了吧！」、「這厚度太厲害了」。

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豬排控暴走！台灣人喜愛日式炸豬排，位於台北市松山區有間名為「肥豚屋豬排食堂」的豬排專賣店人氣紅不讓，主推24小時低溫舒肥的炸豬排，其中浮誇系「極厚豬排」更在網路上擁有推薦聲量，豬排厚度可用50元硬幣當比例尺，切面粉嫩多汁超誘人，光是用看的就好震撼，還能選擇搭配丼飯咖哩飯。有吃過的網友分享「酥脆到不行」、「豬排非常厚，但是咬起來一點也不費力」、「吃過忘不了」等。

圖／IG@ni_eating授權
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除了必朝聖的極厚豬排外，喜歡吃雞肉的朋友也有「日式唐揚雞丼飯」的可口選擇，一份約有滿滿10塊酥脆唐揚雞，沾著塔塔醬吃別有一番風味，隨餐附贈的小菜也十分清爽解膩，有網友特別推薦「黃金泡菜、柚香蘿蔔」。但由於餐點每日限量供應，加上可能遇到排隊人潮，建議想吃先訂位，如有提前售完粉專也會公告喔。

圖／摘自Google地圖（網友陳思穎分享）
圖／摘自Google地圖（網友陳思穎分享）

肥豚屋豬排食堂

地址：台北市松山區敦化北路244巷37-2號

營業時間：週三至日17:30-22:30（提前售完或臨時休息可見粉專）

電話：0919068295

粉絲專頁：https://reurl.cc/ey6l57

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