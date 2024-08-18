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動感夏日戶外聰明穿搭　從穿的到喝的來裕隆城一站購足

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

炎熱的暑假過了一半，厭倦宅在家，想到戶外體驗大自然嗎？無論是要打球、跑步，還是登山露營，從事森林冒險前，工欲善其事，必先利其器，來一趟新北最大複合式商城裕隆城開啟美好的旅程起點，從運動前挑選的涼感機能服飾、到運動中來杯清涼解渴的酸甜飲品，直到運動後需要的天然沐浴選品，今年動感夏天所有運動需求用品，來到裕隆城一應俱全，能夠被大大滿足！

▲從事戶外運動前做好一切準備。圖為悠樂森活穿搭。
▲從事戶外運動前做好一切準備。圖為悠樂森活穿搭。

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

FB：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00~21:30，週五、週六及國定假日前一天11:00~22:00

活動搶先看：https://www.yuloncity.com.tw/event/DF1404C990E12D50

　

Ü LOHAS悠樂森活　登山露營、都市休閒風格選品

位於裕隆城1樓的「Ü LOHAS悠樂森活」是深耕新店區的長青戶外用品店，成立47年，主要代理EiDER、Schöffel、MALOJA等知名歐系品牌，創辦人致力於搭起客人與自然的橋樑，於是打造以多樣露營元素營造的質感選購空間。夏季戶外活動穿搭，店長首推MALOJA當季襯衫與Schöffel短褲，材質主打輕薄、快乾、有彈性，前者剪裁時尚，登山穿著或都市休閒皆宜；後者採四面彈設計，提升活動靈活度，機能服飾都提供一年保固，損壞可回門市維修。出遊若嫌後背包悶熱笨重，EiDER新款輕量小包、單肩包造型俐落，也可當胸前袋使用；而近期新進代理品牌WEMUG的折疊杯、輕巧水瓶或手提水壺，在需要勤補水的夏天都是相當實用好搭的出遊配備。

DATA

電話：02-8911-0211

網址：www.ulohas.tw

　

Greenvines綠藤生機　夏日減法清新感 運動後涼爽洗沐

一株株綠植恣意生長的枝蔓，與木質香氣縈繞的裕隆城2樓「Greenvines綠藤生機」，充滿生機蓬勃的意象。客戶剛踏入店內，可享受到店員奉上的辣木茶，並在綠意盎然的植感環境中諮詢需求，體驗試洗過程非常療癒。夏日易出汗黏膩，針對不同膚質與頭皮乾或油性，主張「減法保養精神」的綠藤生機，減去乳化劑、合成抗菌劑等2,900種非必要成分。挑戰保養慣例，從洗沐到臉部保養僅24款產品，減少瓶瓶罐罐負擔，友善環境。清潔洗浴首推綠藤頭皮淨化洗髮精、增量10%巴西綠蜂膠的頭皮淨化蜂膠+洗髮精，及成分含熟成酒粕萃取的auscentic微香沐浴蜜。此外，可提亮手肘、膝關節膚色的auscentic護膚蜜，及天然的物理性防曬－第三選擇防曬，都是回購率很高的單品。

DATA

網址：www.greenvines.com.tw

　

ZMO　運動機能服飾時尚好穿搭

誕生於2010年的「ZMO戶外運動機能服飾」，是裕隆集團創立的自有品牌，去年9月28日在裕隆城5樓打造全台首間旗艦店，木質風格結合綠意植栽點綴，傳達「森愛舒適愛自己」之森活概念。是以台元紡織獨特紗材設計研發的機能服飾，結合選物，提供顧客多元選擇，針對夏天涼感、防曬需求，推薦Xylitol木醣醇紗系列涼感衣，運用天然植物萃取木醣醇遇水產生涼感的特性，與莫代爾

交織成布料，讓衣物兼具天然纖維的柔順手感，長效透涼；戶外活動必備防曬外套，使用尼龍永久性涼感彈性布料，具備永久防曬UPF50+及防潑水、速乾機能，可有效降低體感溫。

DATA

電話：02-2911-6067

網址：www.zmo.com.tw

　

檸檬大叔　夏日消暑解渴首選檸檬飲

裕隆城B1「檸檬大叔」，選用深綠、亮黃與白色燈箱裝飾櫃位相當吸睛，而工作人員親切招呼客人試飲，更為酷暑帶來味覺煥然一新的沁涼體驗。2019年才創立的「檸檬大叔」，最早發跡於屏東九如的青田農業股份有限公司，與在地小農契作取得產銷履歷集團驗證，以果皮香氣濃烈且酸味明顯的檸檬為經營核心，首推新鮮榨汁、三道殺菌的純檸檬磚，將整顆檸檬連皮帶籽的營養保存在膠囊內。「檸檬大叔」結合創意IP行銷，成功在網路掀起一股熱潮。針對炎熱天氣，檸檬大叔推薦能補充揮汗流失鹽分的海鹽檸檬膠囊，與佐餐品飲開胃解膩的烏梅檸檬膠囊，只要撕開包裝、加水沖泡即可飲用，搭配氣泡水更加解渴！另外從8月起，檸檬大叔將推出新口味健康減糖的「半乳寡醣檸檬磚」，可至B1櫃位選購。

DATA

網址：unclelemon.com

　

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