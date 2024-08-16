基隆特色咖啡廳推薦！復古懷舊、昭和風情，還有「全台最佳咖啡廳之一」你喝過了嗎？

擁有百年漁港風貌的基隆，其實是台灣最早的咖啡城市，擁有發展歷史最久與最密集的咖啡廳。在這裡，總會在某個不經意的轉角或街區看見咖啡廳的身影，基隆人將與之共處的日常生活化作各種咖啡廳型態。像是咖啡廳密度最高的仁愛區、精品老宅咖啡廳聚集的熱鬧市區、老街區裡委託行改建的特色咖啡廳，都讓人流連難忘。假日來到基隆輕旅行，一定要將咖啡廳行程安排進去，你會發現基隆的另一種美。

基隆美食｜基隆特色咖啡廳

安樓咖啡 ENZO Cafe

圖 /ReadyGo

鄰近基隆廟口，附近曾是基隆熱鬧的龍宮戲院，安樓咖啡是五層樓透天厝老宅新生改造的復古蕾絲花磚咖啡廳。窄小而挑高的店內空間，保留牆面的斑駁與歲月感，二樓空間走復古懷舊風，老物件、復古家具，往日的時代風華彷彿仍在眼前；三樓空間走簡約風格，以白色為主。 提供的餐點有咖啡、鹹食、甜點、茶飲跟啤酒，低消為每人一杯飲品，客滿時限時兩小時，這裡還是寵物友善咖啡廳，靜靜待著一下午真的很舒服。

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店家地址：基隆市仁愛區仁三路11-3號

連絡電話：02-2425-0220

營業時間：11：00–19：00

三奇壹號咖啡館x築甜製菓

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由漁船辦公室變身的咖啡廳，三奇壹號咖啡館的店名來自爺爺的船名。隱身在街道內的小小空間，以舊貨櫃、鎢絲燈、魚標本等元素打造出漁船的感覺非常特別。用餐環境分為一、二樓，通往二樓的黃色磨石樓梯、鐵扶手、小白磚，保留了老宅的原始風貌。招牌甜點千層蛋糕，用料非常紮實、奶油甜而不膩，配上一杯濃厚的深焙咖啡剛好，低消為每人一杯飲料，客滿的話則會限制用餐時間90分鐘。

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店家地址：基隆市愛二路54巷2號

連絡電話：02-2422-3317

營業時間：12：00–20：00

Eddie’s Cafe Et Tiramisu

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曾榮獲國外旅遊網站評選全台灣最佳25家咖啡廳之一的Eddie’s Cafe Et Tiramisu，隱身在光華國宅周邊的巷弄內。沒有特別的宣傳，全憑手沖咖啡和自家甜點，默默吸引了本地人和外地人紛紛前來造訪。販售品項有各式咖啡、特調茶飲、氣泡飲跟手工甜點，與其他店不同，老闆Eddie讓客人自己用鼻子來選擇自己喜歡的單品咖啡。一定要提的是人人必點，號稱北台灣最好吃的提拉米蘇，當然其他甜點也很令人驚艷。

店家地址：基隆市仁愛區華四街25號

連絡電話：0989-840-785

營業時間：13：00–19：00(週三公休)

丸角自轉生活咖啡

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座落在基隆舊街區的丸角自轉生活咖啡，將歇業的委託行改造成充滿日本風情的咖啡館，門口還停了一輛古早鐵馬很有感覺，保留兩側原有的大片落地玻璃櫥窗，入口處的兩人座桌椅是骨董裁縫機改造成的，店內裝潢以木質調搭配黑色做基底，十足懷舊復古氛圍。二樓放滿了老闆收藏的骨董相機、手沖壺等老物件，還設置了書櫃，適合喜愛文青風的人。推薦點杯丸角濃旨咖啡配上基隆限定甜不辣香腸三明治，體驗一下丸角的獨特滋味。

店家地址：基隆市孝二路28號

連絡電話：02-2427-3028

營業時間：10：30–19：30

貓町咖啡

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在網路上有著很高人氣的貓町咖啡，取了帶有日式風情的店名貓町，裝潢風格也很有復古日式風。店裡的兩隻店貓小花&湯姆，總是悠閒地走在店內，用超可愛的姿態迷惑著前來用餐的客人們，所以總是讓貓奴們心花怒放。除了貓咪可愛外，手沖單品咖啡也是很有名的，採用自家烘培咖啡豆，販售的咖啡有獨家經典配方和莊園精品咖啡等。另外還供應輕食和甜點，像基隆名產吉古拉製作的潛艇堡，夏天剛推出的酪梨辣椒奶油乳酪醬+比司吉，都令人大讚好吃。

店家地址：基隆市中正區義二路二巷四號

連絡電話：02-242-72300

營業時間：平日07：30–18：30（內用09:30後供應）/假日10：00–18：00

四季喫茶店

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四季喫茶店在打開門的那一刻彷彿穿越至昭和時代，古董家具、彩色花磚、黑白大理石地板、舊式櫃台放上招財貓，到處散發著濃濃日式懷舊喫茶店氛圍。店裡除了裝潢外，牆上貼滿了復古偶像海報，還有老闆收集的藤子不二雄漫畫周邊。在餐點上也十分用心，使用日本千葉十勝牛奶製成四季焦糖布丁、讓人懷念的香蕉船、色彩鮮艷的冰淇淋蘇打還有最愛的季節限定草莓布丁，每一種都好吃好看又好拍。

圖 /ReadyGo

店家地址：基隆市仁愛區愛五路6巷2號

連絡電話：0900-610-292

營業時間：13：00–21：00（週二、三公休）

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