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煙火光雕點亮夏夜 來碧潭虹橋鯨彩打卡美拍

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不同層次及高度的煙火綻放舞動，帶來別出心裁的表演 （2024/05/29碧潭煙火資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
不同層次及高度的煙火綻放舞動，帶來別出心裁的表演 （2024/05/29碧潭煙火資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】碧潭煙火將於8/14、8/21再度點亮碧潭夜空。今年夏夜，前往碧潭可以觀賞超萌巨型鯨魚噴水表演，還有全新推出動畫主題碧潭吊橋光雕秀，襯著碧潭河岸及吊橋光雕夜色，還可近距離享受花火綻放的浪漫與感動，把握精采瞬間，一同前來碧潭觀賞。

▲巨型超萌鯨魚晚間6時至10時點燈，在碧潭河岸持續閃耀，為今年夏天最鯨艷的打卡新地標。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲巨型超萌鯨魚晚間6時至10時點燈，在碧潭河岸持續閃耀，為今年夏天最鯨艷的打卡新地標。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示8/14和8/21在新北新店碧潭分別燃放300秒的煙火，並搭配鯨魚裝置噴水燈光秀，最後，9/8在新北市淡水漁人碼頭再次上演主題煙火秀和無人機燈光秀，為夏季煙火光雕秀畫上完美句點，精彩活動持續為新北市夜空帶來迷人光芒，邀請市民及親朋好友共同來欣賞美好瞬間。

此外，為點綴碧潭夜色之美，碧潭吊橋自8月起釋出全新主題「虹彩絮語」光雕動畫，使整座吊橋猶如一道彩虹劃過夜空，在每日18:00-21:00，每個整點與半點演出5分鐘，在橋側纜繩上的鋁條燈飾如鋼琴演奏的節奏變化概念，表現緊密且有力度的燈光變換，七彩顏色綿延不斷，搭配超萌噴水鯨魚及燈光秀，在新店溪河岸倒映的優美景緻相互輝映，帶來無限的浪漫遐想。不妨安排碧潭煙火燃放日期，前來碧潭與超萌鯨魚及虹彩吊橋進行鯨彩合影。

▲碧潭吊橋8月推出全新主題「虹彩絮語」光雕動畫，彷彿彩虹劃過夜空。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲碧潭吊橋8月推出全新主題「虹彩絮語」光雕動畫，彷彿彩虹劃過夜空。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局呼籲前來碧潭欣賞煙火的民眾，新店碧潭位於捷運綠線新店站旁，出站步行即可抵達碧潭園區，交通便利，歡迎大家搭乘大眾運輸前往，減少交通壅塞。此外，考量碧潭煙火施放期間，特別在煙火施放前5分鐘至施放期間（19:55-20:05），將實施碧潭吊橋通行管制，以避免過度聚集造成安全疑慮。請民眾於管制時段避開碧潭吊橋通行，以確保大家的安全。更多新北旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢！

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吊橋 碧潭 觀光

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