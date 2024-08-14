台北東區必吃牛排！頂級肉品岩燒原味 多樣化自助吧任你吃









【洋石岩燒牛排】位於捷運忠孝敦化站2號出口周邊，步行即可抵達，店家為《凱恩斯岩燒牛排》旗下新品牌，主打價格更為親民的岩燒牛排，優質肉品在以400度的火山岩石板上煎到滋滋作響，顧客可以親手烹調原塊肉品，掌握屬於自己喜歡的熟度，享受肉香滿分的頂級美味！搭配無限量供應的燉飯、義大利麵、薯條、湯品、飲品與霜淇淋，讓你盡情享到頂級肉品與多樣化吃到飽餐點。

店內空間寬敞，座位與座位之間距離拿捏得宜，店內昏黃的色調與橘色招牌相呼應，讓顧客能在充滿溫度的環境裡大啖美食，用餐時段不管平假日總能吸引大批饕客前來用餐，建議提前來電訂位。





│自助吧





自助吧提供不定期更新口味的義式燉飯與義大利麵作為副餐，搭配二道每日例湯、二款開胃菜、酥炸薯條跟清爽飲品，讓饕客在享用主餐的同時，隨時轉換口味並滿足口腹之慾，最後在來點霜淇淋結束這一趟美食之旅！





▲無限供應的自助吧，提供熟食、湯品、飲品、冰淇淋等品項，可謂排餐最佳的配角。

▲「羅宋湯」運用大量牛肉與新鮮食材番茄、紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹、洋蔥等熬煮，味道酸爽開胃，充滿蔬菜與牛肉的風味。

▲「奶油蘑菇濃湯」由香菇、洋蔥、馬鈴薯、西洋芹等食材，拌炒後與雞高湯熬煮後起鍋打成泥，加入奶油調配出令人念念不忘的香濃滋味。

▲青檸馬鈴薯沙拉（左）、泰味雲耳沙拉（右）。

▲青醬培根筆管麵（左）、松露野菇燉飯（右）。

▲酥脆薯條（左）、台式地瓜條（右）。





│主餐





▲圖片來源：店家提供

▲三款牛排沾醬，分別是黑胡椒醬、蘑菇醬、紅酒松露醬，推薦先從原味開始品嚐，搭配岩鹽更能襯托出肉品風味。

▲「美國PR丹佛牛排」，採用prime等級牛肩胛部位，原塊處理去經膜，肉質軟嫩帶點些許嫩筋，口感豐富肉香十足，讓人一吃就愛上！

▲「紐西蘭PS頂級菲力」部位是腰部內側，一隻牛能取出的「菲力」肉量少且珍貴，腰內肉膜極少油脂不多，也是牛肉肉質最細嫩的部位，口感軟嫩香甜，熟度建議3~5分，推薦給愛吃頂級美食的你。

▲「美國PR霜降牛排」，嚴選牛隻下肩胛肉眼，屬肩胛部最嫩部位，油花部分布如雪花，肉感接近和牛，幾乎入口即化的口感讓人沉迷。

▲雙人極致牛海陸組合，有安格斯小菲力、嫩肩牛排、丹佛牛排、霜降牛排、北海道生食干貝、海大蝦，可以吃到多種部位的牛排，頂級肉品、奢華海鮮一次滿足！





品牌堅持進貨原塊肉品，由師傅每日新鮮現修去筋膜的優質肉品，保留軟嫩肉塊與香氣十足的油花，不經其他加工處理與調味，以最原始自然的樣貌呈現在您桌前，讓您以輕鬆簡單的方式，就能嚐到健康天然的滋味！





肉品在400度的火山岩石板煎烤，讓肉塊均勻受熱並用高溫鎖住肉汁，直至表面焦香內部軟嫩鮮甜；30 分鐘長時蓄熱讓每一口都是熱呼呼的鮮甜肉塊。這一「口」想吃幾分熟？由饕客自己做主！









想品嚐頂級肉品的魅力嗎？那就來洋石岩燒牛排準沒錯！各式肉品與優質海鮮在岩板上煎烤出誘人色澤，撒上鹽巴、沾點醬料更能襯托出肉品的風采，愛吃肉或排餐的你肯定不容錯過！





洋石岩燒牛排

店家地址：台北市大安區忠孝東路4段223巷10弄4號

店家電話：0223411399

營業時間：週一至週五 11:30~15:00、17:00~21:30，

週六、週日國定假日 11:30-21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/41FJmKx





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