台北東區必吃牛排！頂級肉品岩燒原味 多樣化自助吧任你吃
【洋石岩燒牛排】位於捷運忠孝敦化站2號出口周邊，步行即可抵達，店家為《凱恩斯岩燒牛排》旗下新品牌，主打價格更為親民的岩燒牛排，優質肉品在以400度的火山岩石板上煎到滋滋作響，顧客可以親手烹調原塊肉品，掌握屬於自己喜歡的熟度，享受肉香滿分的頂級美味！搭配無限量供應的燉飯、義大利麵、薯條、湯品、飲品與霜淇淋，讓你盡情享到頂級肉品與多樣化吃到飽餐點。
店內空間寬敞，座位與座位之間距離拿捏得宜，店內昏黃的色調與橘色招牌相呼應，讓顧客能在充滿溫度的環境裡大啖美食，用餐時段不管平假日總能吸引大批饕客前來用餐，建議提前來電訂位。
自助吧提供不定期更新口味的義式燉飯與義大利麵作為副餐，搭配二道每日例湯、二款開胃菜、酥炸薯條跟清爽飲品，讓饕客在享用主餐的同時，隨時轉換口味並滿足口腹之慾，最後在來點霜淇淋結束這一趟美食之旅！
品牌堅持進貨原塊肉品，由師傅每日新鮮現修去筋膜的優質肉品，保留軟嫩肉塊與香氣十足的油花，不經其他加工處理與調味，以最原始自然的樣貌呈現在您桌前，讓您以輕鬆簡單的方式，就能嚐到健康天然的滋味！
肉品在400度的火山岩石板煎烤，讓肉塊均勻受熱並用高溫鎖住肉汁，直至表面焦香內部軟嫩鮮甜；30 分鐘長時蓄熱讓每一口都是熱呼呼的鮮甜肉塊。這一「口」想吃幾分熟？由饕客自己做主！
想品嚐頂級肉品的魅力嗎？那就來洋石岩燒牛排準沒錯！各式肉品與優質海鮮在岩板上煎烤出誘人色澤，撒上鹽巴、沾點醬料更能襯托出肉品的風采，愛吃肉或排餐的你肯定不容錯過！
店家地址：台北市大安區忠孝東路4段223巷10弄4號
店家電話：0223411399
營業時間：週一至週五 11:30~15:00、17:00~21:30，
週六、週日國定假日 11:30-21:30
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