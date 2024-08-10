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七夕點燈、美到10月！ 八里左岸「黃金稻穗」夢幻情緣光雕展 6場景免費打卡一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北高灘處提供
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七夕最美夜景加一！ 一年一度的八里左岸「夢幻情緣光雕展」開跑，於今晚(8/10)七夕情人節當天夜晚點燈，而八里城市沙雕展則在8/17展現精彩的沙雕創作，加上八里周邊有優美自行車道、熱鬧老街、特色遊戲場，再欣賞光雕與沙雕，直接從白天玩到晚上！

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「2024八里左岸光雕展」每年都會在七夕期間點燈，以「幸福」為主題設置在水岸婚紗廣場，除了八里渡船頭至婚紗廣場間沿線有戀愛星光廊帶外，廣場上另設有6座主題光雕，其中5座以愛情為主題，另1座神秘的光雕將配合「2024八里城市沙雕展」主題登場。

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5座愛情主題光雕主題，「愛心盒」是由黃色愛心和紅色緞帶結合成的禮物盒，象徵月老的紅線化作堅固的緞帶將彼此的愛情綁住，並收入心盒中；而「馭星之戀」大片黃金稻穗燈海最亮眼，約達60坪大，還有純白光雕馬車及白天鵝點綴，彷彿帶著牛郎與織女一同踏上浪漫之旅。

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另外還有「啾咪戀綻」高達3公尺，比愛心的手連結成一條光雕廊道，「東方明珠」、「海洋之心」等浪漫場景。

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八里左岸七夕情人節光雕展自8/10一路展至10/13，每日亮燈時間為晚上7點至10點。此外，8/17起於八里左岸另有「宇你相遇」主題沙雕展，總共規劃有3大展區17座沙雕，同樣會配合夜間運用燈光營造展現星際旅行氛圍，帶領民眾走入宇宙夢幻世界。

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