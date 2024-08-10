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親子一起冒險！ 大板根森林溫泉酒店暑假送好禮　恐龍森林探險隊劇場全新升級

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／大板根森林溫泉酒店 提供
圖／大板根森林溫泉酒店 提供

【文・廖苡安】

暑假親子一起踏上夏日的冒險旅程！大板根森林溫泉酒店「恐龍森林探險隊」親子劇場，2024暑假6/29～8/25期間，每週五、六及日限定演出，帶給小朋友與家長們難忘的恐龍體驗。這場全新升級的劇場，大小朋友將看到驚人的擬真恐龍巨偶和台灣新生代藝術家的精湛表演，沉浸在栩栩如生的恐龍世界。

恐龍親子劇場。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供
恐龍親子劇場。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

這部全新原創劇碼在8月將進行劇情升級，劇場不僅邀請小朋友上台觸摸恐龍，還準備各式小禮物。最精彩的環節是最後的互動拍照時間，讓孩子們與恐龍合影留念。新生代藝術團隊的努力讓這場「恐龍森林探險隊」贏得觀眾熱烈的掌聲，現場笑聲與尖叫聲此起彼落，為大小朋友的暑假增添無限快樂與正能量，千萬不要錯過這難得的親子時光！

親子樂園免費看

暑假期間持有大板根森林遊樂園的門票或酒店房卡，就可免費入場觀賞「恐龍森林探險隊」親子劇場！演出時段為每週的五、六、日，讓全家大小都能輕鬆享受精彩的表演。（售票資訊詳見大板根森林溫泉酒店官網。）

購票後可在大板根的20公頃森林中隨意遊玩。這裡擁有全台唯一的中低海拔原生亞熱帶雨林，生態豐富，有令人驚嘆的巨大板根、百年巨藤及高聳入雲的樹海等秀麗景觀。大板根森林園區內還固定展出超過15種擬真恐龍，像是巨型霸王龍、迅猛龍、三角龍等，其中更有全台首創7米高的萬歲金剛！爸媽和孩子一起重返遠古森林，感受恐龍的魅力！

逗趣的恐龍森林探險隊，活靈活現的故事，讓小朋友發現新世界。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供
逗趣的恐龍森林探險隊，活靈活現的故事，讓小朋友發現新世界。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

暑假特惠住宿專案登場

迎接暑假的到來，大板根推出兩種住房專案，活動時間自7/1至8/31。「恐龍森林樂園」專案，平日三人房8,500元＋10%起，含早餐、晚餐、露天溫泉SPA、森林門票及娛樂設施等，期間內還將擬真恐龍植入森林園區，讓爸媽與小朋友體驗恐龍樂園。專案亦贈送古生物DIY彩繪組，增添親子互動的樂趣！

針對雙人住宿，推出一泊二食的「沐夏板根」專案，平日太子雙人客房每房6,900元＋10%起，包含一晚住宿、活力自助早餐和精緻晚餐，同時可免費進入森林享受雨林芬多精、露天溫泉SPA、游泳池及健身房等設施。每位客人還可獲贈Haagen-Dazs消暑冰品一份，完美擊退炎炎夏日！想要瞭解更多暑假期間的活動及住宿專案，請前往大板根森林溫泉酒店官網。

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