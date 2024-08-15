內湖這間越南料理生意很好！超夠味「酸辣海鮮河粉」湯頭一絕全喝光

天氣太熱每天都總想找個開胃的東西來吃，好幾年前就有注意到這家港墘站附近的「榛品越南河粉」，每次經過幾乎都是客滿狀態，餐點品項非常多，密密麻麻有點眼花撩亂，酸辣跟咖哩湯頭都非常開胃，吃到欲罷不能又再加點了法國麵包來搭配，口味上真的令人蠻滿意的，不過個人心中最愛還是萬里的儂徠南洋美食！

榛品越南河粉 位置｜環境

榛品越南河粉位在737巷附近，距離港墘捷運站一號出口不遠，正對面就是公有的立體停車場，交通算是很方便。內用座位不少，不過生意太好，餐期時間可能都要候位，外帶也會等待時間蠻久的，櫃檯旁都有貼標示註明，趕時間的話還是下次再來比較好。

榛品越南河粉 菜單

餐點有飯有麵，都是越式口味，紅燒、沙嗲、咖哩、清湯還有酸辣口味，小菜類也很多，只可惜沒看到有賣越南法國麵包，只有單賣法國麵包而已。

榛品越南河粉 餐點

酸辣豬肉海鮮河粉

湯頭偏酸不辣，喝起來順口非常開胃，海鮮配料也算豐富，鮮蝦、魚片、魚丸，另外再加上豬肉片以及番茄切片，河粉滑嫩Q彈，就是份量少了點。

越式咖哩雞河粉

越式咖哩雞是整隻雞腿放在裡頭，雞腿的口感很嫩，塊頭蠻大隻的，另外還有加鴨血在裡頭。咖哩湯頭滑順濃郁，吃一吃覺得實在太適合配麵包，所以才又加點了法國麵包來沾咖哩醬汁吃。

法國麵包

剛烤好的法國麵包熱熱上桌，只是口感有點不夠扎實，有點太鬆散的感覺，比較不像傳統法國麵包的口感。

這家榛品越南河粉的餐點豐富多樣化，酸辣湯頭個人極愛，可以喝光光沒問題，價格合理，但就是份量覺得少了點。

榛品越南河粉

評分：4.3

地址：台北市內湖區港墘路88號

電話：02 2658 7165

營業時間：星期一：休息；星期二～星期日：11:00 – 14:00, 17:30 – 21:00

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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