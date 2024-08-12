台北老味道江浙菜、盆頭菜！上海菜飯30元　「獅子頭」比棒球還要大

超大手工獅子頭比棒球還大！一小鍋兩人吃剛好，除了獅子頭鍋還附一碗公冬粉湯，吃吃看小館光是盆頭菜就有葱烤鯽魚、辣椒釀肉、炒豇豆…27種選擇，吃吃看小館菜單有很多江浙菜，白板也有限量菜單，香酥軟殼蟹好涮嘴很下飯，搭配上海菜飯一碗只要30元～

吃吃看小館 台北老味道餐廳 在哪？

吃吃看小館就在位台北萬華區貴陽街二段上！汽車可停放家樂福桂林店，大眾西門捷運站1號出口步行約6分鐘，距離另一間老字號江浙小吃開開看步行約5分鐘，兩間晚上與假日生意都很不錯～

如果不是看到騎樓招牌，真的經過都不會發現，會以為是一般自助餐小吃，這間與另一間老字號江浙菜有點淵源，吃過才知道自己喜歡哪間～

浙江菜 小菜

平日中午運氣好小菜區滿滿的！葱烤鯽魚、辣椒釀肉、茄子、紅燒獅子頭、水煮花生、滷乳肉、油爆蝦、 盆頭菜、老鹹菜毛豆、雪菜白頁、烤麩、毛豆、八寶醬、如意黃豆芽、烤菜、小芋頭、糯米椒小魚乾、鹹魚燒肉…等！

葱烤鯽魚是時令價！今天的價格是一尾130元，店內有茶水可自取～

小菜看起來都很不錯！每份價格不太一樣，都是以一盤、一尾單位計算～

小菜都沒中文國字標示！熟客都會直接點菜，初次來吃的朋友，可以自己詢問老闆～

裡面很像家常小吃店結合熱炒氛圍！店內不大約六桌左右！現場都是圓桌適合家人或同事小聚～

黑板有一些限量菜色！有興趣的朋友也能看一下，小菜櫃、菜單與白板加起來很多選擇！

炒青菜100元中規中矩綠油亮！很有家常味～

豇豆

炒豇豆好夠味！每一口都清爽的酸爽味！會忍不住一口飯一口豇豆，我可以直接拌飯吃，酸辣交織好下飯～

辣椒釀肉

經典的辣椒鑲肉一份三條100元！吃江浙菜一定要點！有點淺黃色的翡翠椒色彩好鮮豔，中間的辣椒梓已經去除的很乾淨，不用擔心吃到噴辣，內餡挺飽滿還有肉汁，一入口沒什麼辣度吃完辣味才會浮上來，就是很下飯～

蝦仁炒飯．上海菜飯

小孩看了菜單一圈！只點了蝦仁炒飯加炒青菜，他說蝦仁炒飯好吃？我們點了小米白飯與上海菜飯。

上海菜飯是很有特色文化的一道米食！米飯相當濕潤，吃起來還有菜汁的油香氣，每一口都吃得到青菜，上海菜飯本身已經很夠味，加點炒豇豆風味升級～

酥炸軟殼蟹

看到白板菜單點了一份酥炸軟殼蟹！軟殼蟹只是表面一層薄粉，炸到金黃香酥一咬就碎，口感喀滋喀滋酥脆不油膩，撒上辣椒蔥花蒜頭再來點胡椒粉，吃起來很有鹹酥雞的風味，我覺得好吃～

軟殼蟹的蔥蒜夠香！加上軟殼蟹搭配飯吃，真的很下飯～

獅子頭

小鍋獅子頭有兩大顆對切獅子頭，加上豆腐、香菇與高麗菜！旁邊還附一大碗公冬粉湯，喝完可以自己加冬粉湯，湯頭很清爽只有豆腐青菜甜，獅子頭對切還是很大一顆，比棒球還要大，獅子頭裡面好軟嫩，點飯食配菜，再加上這鍋真的吃不完，老闆還幫我加湯打包，打包回去還可以加菜繼續吃～

＊平常都是吃家常台菜！偶爾會想來點不一樣的江浙菜！氛圍就像小吃熱炒店一樣輕鬆，小吃櫃好像自助餐選擇好多，隨性點了幾道菜都好下飯～

吃吃看小館 台北老味道

地址：臺北市萬華區貴陽街二段32號

聯絡電話：(02) 23717555

營業時間：11:30~14:00/16:30~20:30

公休：每週二

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：有（寵物籃）

服務費：無

附設停車場：無

FB粉專：吃吃看小吃館 西門老味道

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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