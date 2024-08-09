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施放360秒！ 基隆七夕浪漫煙火秀 8/10點亮「KEELUNG地標」閃耀夜空

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖／翻攝基隆旅遊網臉書
圖／翻攝基隆旅遊網臉書

【旅奇傳媒/編輯部報導】七夕情人節即將到來，基隆市文化觀光局將於七夕之夜8/10 21:00在虎仔山「KEELUNG 地標」舉行一場浪漫煙火秀。今年的七夕煙火秀長達360秒，特別使用3吋高空煙火，展現「浪漫五篇章」主題，融合光束燈和雷射光雕效果，呈現出愛心、花朵等七夕元素，為觀眾帶來迷人的視覺盛宴。

基隆「浪漫七夕高空煙火秀」將在8/10登場。　圖：基隆市文化觀光局／提供
基隆「浪漫七夕高空煙火秀」將在8/10登場。　圖：基隆市文化觀光局／提供

此次煙火秀將以「浪漫五篇章」展現七夕的浪漫，首先以璀璨盆花揭開序幕，緊接著《浪漫星空篇》登場，以牛郎織女的傳說為靈感，展現星空和銀河的美麗；隨後《愛情之橋篇》、《夢幻愛戀篇》、《銀河奇緣篇》分別以不同煙火型態講述牛郎織女的愛情故事；最後《愛的傳說篇》以3吋高空煙火，表達浪漫時光的美好與璀璨，每個篇章都搭配燈光和立體雷射效果，點亮七夕的浪漫基隆。

基隆市長謝國樑表示，基隆「浪漫七夕高空煙火秀」不僅是一場視覺盛宴，更是一個象徵愛與浪漫的完美夜晚。今年煙火秀移師虎仔山「KEELUNG 地標」施放，民眾在觀賞煙火之餘，還能欣賞到基隆迷人的夜間山海景色，誠摯地邀請大家來基隆共同慶祝七夕，一起在這場國際水準的煙火秀中留下難忘的回憶。

基隆市文化觀光局江亭玫局長推薦了幾處最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、東岸商場，這些地點配置了音響設備，讓觀眾在欣賞煙火的同時，也能同步享受浪漫的配樂，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，主辦單位特別準備基隆在地店家「香氛森林」特製的精油手工皂，於活動當天晚間8點起於國門廣場開始發放，浪漫好禮數量有限，送完為止。

▲活動當天還將放送浪漫好禮。　圖：基隆市文化觀光局／提供
▲活動當天還將放送浪漫好禮。　圖：基隆市文化觀光局／提供

江亭玫局長也貼心提醒大家，為確保煙火順利施放，太平國小旁停車場將於8/9 12:00-8/10 23:00暫停開放車輛停放；虎仔山「KEELUNG 地標」週邊將於8/10 20:00-21:15實施交通管制，活動當天請民眾至最佳觀賞區欣賞煙火，同時也呼籲大家多利用公共交通工具前往，共享七夕情人節的浪漫時刻！

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七夕 基隆 煙火秀

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