小小樹食進駐台北「0km山物所」歷史建築！首推早餐與全新和式洋食
小小樹食進駐了！台北市金山南路的「0km山物所」近期重生，這座擁有百年歷史的日式建築，曾險些在90年代遭到拆除，但在社區居民和文資學者的努力下，該地區的總督府山林課宿舍群於2006年被台北市政府指定為市定古蹟與歷史建築，再加上資金投入取得經營權，幻化更美麗的文化與美食推廣地，小小樹食8/13起正式營運囉！
要強調的是，該地過去經歷8年修復與1億元的資金投入，該區由勤美集團取得營運權，如今成為融合選物、展覽與休憩功能的複合式空間。
而「小小樹食0km」是該品牌首次在歷史建築中開設餐廳，旨在利用這座富有文化底蘊的日式老宅，帶領食客體驗全新的蔬食料理。這次營運特別推出早餐服務，提供包括奶油烤吐司與酪梨酸種開放吐司在內的多款健康選擇。
此外，午晚餐時段將提供全新概念的「和式洋食」蔬食套餐，價格介於880元至1280元，代表菜色如「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」和「十二香皮蛋剝皮辣椒炒手麵」，展現豐富的蔬食創意。
「小小樹食」也強調均會依據季節進行調整，確保食材的新鮮與多樣性，讓每位客人都能在這座歷史建物中品味到四季變換的美食風味，趕緊揪團吃起來吧！詳情請上臉書粉專查詢。
小小樹食 0km山物所
開幕日期：2024.08.13 (二)
營業時間：08:30-20:00 (週一公休)
電話：02-23910536
地址：台北市大安區金山南路二段203巷34號
(捷運古亭站 5 號出口，步行約 8-10 分鐘)
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